María del Carmen Hidalgo será la pregonera de las fiestas patronales Presentación de la pregonera de las fiestas, Mª del Carmen Hidalgo (segunda por la derecha). / WORD «Espero estar a la altura y no defraudar a nadie, ni a las víctimas ni a los guijuelenses», señalaba ayer durante su presentación REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Miércoles, 19 julio 2017, 12:29

«La historia de mi vida está ligada a la historia de Guijuelo, a ese trágico capítulo». Así se explicaba en la mañana de ayer María del Carmen Hidalgo Fernández, quien este año ha aceptado el difícil reto de ser pregonera en las fiestas patronales de Guijuelo. Acompañada por el alcalde, Francisco Julián Ramos Manzano, los concejales de Festejos, Samuel Fernández, y de Familia, Yolanda Alonso, y otra de las víctimas de la trágica explosión, María Teresa Bullón, la pregonera de este año agradecía al Ayuntamiento no solo el haber contado con ella para desempeñar «esa responsabilidad» sino también por haber creído conveniente hacer un homenaje a los afectados por el triste suceso. «Después de 50 años agradecemos que alguien se haya acordado de nosotros. Es cierto que muchos de nosotros creemos que es algo que se podía haber hecho antes, pues hay muchos familiares de los fallecidos que ya no están con nosotros, pero creemos que el 50 aniversario es una fecha muy conveniente», explicaba.

«Como es lógico, todos los años recuerdo especialmente a mis padres durante estos días, pero no me esperaba que desde el Ayuntamiento me fueran a proponer como pregonera. De hecho, en un primer momento dije que no, pero después me acabaron convenciendo para que lo hiciera», añadía la que en aquel momento era tan solo una niña de poco más de dos años y se salvó milagrosamente aunque perdió a sus padres, Gonzalo Hidalgo y Herótides Fernández, en el trágico suceso.

«Quiero que sea también un homenaje a mi tía María Luisa, la persona que se hizo cargo de mí y de mi hermano. Ella se sentiría orgullosa», añadía emocionada. «Llevo tiempo trabajando en el pregón y espero no defraudar a nadie, ni a las víctimas ni a ningún guijuelense», recalcaban, reconociendo su responsabilidad. «Además del homenaje a las víctimas quiero expresar en el pregón mis vivencias, recordar mis raíces, mi infancia, mi juventud… Mi historia que está unida a la historia de Guijuelo», sentenciaba.

La participación activa de María del Carmen Hidalgo Fernández como pregonera en las próximas fiestas patronales se enmarcan dentro de los actos programados por el Ayuntamiento para conmemorar el 50 aniversario del trágico suceso que se saldó con 13 víctimas mortales y multitud de heridos el 15 de agosto de 1967. La programación comenzará a principios de agosto con la inauguración de una exposición y la proyección de un documental sobre ese capítulo de la historia de Guijuelo. Sin embargo, serán el 14 y 15 de agosto cuando los homenajes alcanzarán sus momentos más emotivos con el pregón, la noche de las víspera, y el descubrimiento de una placa homenaje el 15 de agosto en el lugar de los hechos durante la procesión en honor a la Virgen de la Asunción. Después, por la tarde, durante los festejos taurinos programados también se llevará a cabo un minuto de silencio en memoria de víctimas y familiares.