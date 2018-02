Mañueco sostiene que la reforma de la Ley Electoral «humillará» a Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco se dirige a los centenares de jóvenes de Nuevas Generaciones reunidos en el Palacio de Congresos. / VÍCTOR ANTORAZ El líder regional del PP arremete contra la modificación auspiciada por Ciudadanos y Podemos RICARDO RÁBADE SALAMANCA Domingo, 25 febrero 2018, 12:02

Una encendida defensa de Castilla y León como tierra de oportunidades y el pleno convencimiento de que solo el Partido Popular puede conseguir más progresos y avances para la región fueron algunas de las ideas más sobresalientes que defendió el presidente regional del PP y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, durante el discurso que pronunció en el congreso regional de Nuevas Generaciones de Castilla y León, celebrado ayer en el Palacio de Congresos. Mañueco también acompañó su encendida alocución con palabras impregnadas de críticas contundentes contra los rivales políticos del PP, desde Ciudadanos a Podemos pasando por el PSOE.

El líder de los populares castellano y leoneses advirtió especialmente sobre el cambio de la Ley Electoral, que promueven al unísono Ciudadanos y Podemos, porque «humillará a los hombres y mujeres» de esta comunidad autónoma y únicamente servirá para hacer una autonomía de «segunda».

Mañueco hizo un «llamamiento» a los jóvenes militantes de Nuevas Generaciones para que se «desconfíe de los partidos que quieren romper con la Transición y con la Constitución de 1978». Frente a todo ello defendió las propuestas que encarna el PP como firme contrapunto «frente el radicalismo, el oportunismo y el populismo». El PP, sentenció Mañueco, es «valiente» y «piensa en los intereses de los españoles y españolas por encima de los del propio partido y de los personales».

«Unos quieren el radicalismo y otros dicen hoy una cosa y mañana otra»

Los adversarios políticos del PP son, por un lado, unos partidos que «quieren el radicalismo» y «romper la nación» y otros que «generaron la crisis económica en España». Pero también están los que «hoy dicen una cosa y mañana otra». También fue tajante cuando exclamó, en relación al intento de desafío secesionista catalán, que «no lo vamos a consentir».

«Os pido -arengó a los jóvenes de Nuevas Generaciones en otro pasaje de su intervención- que desconfiéis de los partidos que no creen en Castilla y León, de los que no quieren la mejor financiación para esta autonomía, de los que no creen en la igualdad de oportunidades ni en el medio rural, porque todo eso es no creer en Castilla y León».

Al profundizar en la controvertida propuesta de modificación de la Ley Electoral, que ha alineado en un mismo frente estratégico a la formación naranja que capitanea Albert Rivera y al partido morado que lidera Pablo Iglesias, Mañueco alertó de que este cambio solo supondrá que «Castilla y León pierda representantes en el Congreso, en Madrid», algo que es «perjudicar» a esta Comunidad Autónoma. «El cambio que quieren de la Ley Electoral es humillar a Castilla y León, es querer cambiar las reglas del juego a mitad del partido, es no pensar en los castellanos y leoneses», proclamó. En su opinión, perder representantes nacionales «es no defender los intereses» de esta autonomía, «no defender las pensiones de los mayores, el empleo y las oportunidades de los jóvenes». Por todo ello, el también alcalde de Salamanca instó a Castilla y León «alzar la voz» ante la posibilidad de cambiar la Ley Electoral, una modificación que quiere «hacer una comunidad de segunda».

«El PP es valiente y piensa en los intereses de los españoles por encima de los personales»

Además, Mañueco pidió a los jóvenes integrantes de Nuevas Generaciones, «trabajo y compromiso con la política» al considerarles «fundamentales para renovar el mensaje y las actitudes» de su formación política. Señaló que el PP espera de los jóvenes militantes de NN GG «que trabajéis, os forméis, investiguéis y apostéis por un proyecto empresarial en Castilla y León, vuestra tierra», así como que reflejen su «vocación de servicio público en beneficio de la gente que os rodea», calificando su trabajo y «servicio a Castilla y León» como fundamental.

Enlazando con esta línea argumental, se mostró «consciente de las necesidades, dificultades y problemas que tienen los jóvenes», ante lo que reconoció que «en Castilla y León todavía quedan cosas por hacer». No obstante, y ante «aquellos que están en la crítica constante sin aportar nada», recordó que «el Partido Popular apuesta por avanzar, progresar y ofrecer a los jóvenes un futuro de ilusión y esperanza en Castilla y León».

«Desconfiad de los partidos que no quieren la mejor financiación para esta autonomía»

«El coraje es contagioso y os quiero contagiar mi coraje y el del Partido Popular para que Castilla y León sea una tierra de oportunidades donde cada vez sea más fácil encontrar trabajo», enfatizó Mañueco, quien afirmó que espera que así los jóvenes tengan «la libertad de decidir donde quieren trabajar», bien «en grandes ciudades o en pequeños municipios, que son la esencia de Castilla y León». En ese sentido, consideró «imprescindible» la labor que viene desplegando Nuevas Generaciones para «conectar con los jóvenes». También reconoció que, aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres ha disminuido, todavía «no es suficiente».

Finalmente, aseveró que «en el Partido Popular nos caracterizamos por tener una política social sólida y solidaria, pero hay que hacer un esfuerzo por garantizar las pensiones, mejorar la protección para las personas de esta tierra y apostar por su seguridad».