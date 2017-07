«Tenemos que luchar por la Feria de la Cereza, que ya cumple su XXXIIIedición»

Los vecinos de Madroñal disfrutarán desde mañana y hasta el próximo jueves de sus fiestas patronales de Santa Ana, en las que se incluye como cada año la celebración de la Feria de la Cereza, un certamen que cumple ya su trigésimo tercera edición y con el que los habitantes de Madroñal rinden homenaje a un fruto que es parte importante de su desarrollo económico. La alcaldesa del municipio, Esperanza Gascón de Paz, habla de estas fiestas y de la gestión municipal en esta entrevista.

– Ya están aquí las fiestas patronales de Santa Ana, ¿incluye este año el programa alguna novedad o se sigue la misma línea que en ediciones anteriores?

- Este año tenemos un programa muy amplio y completo, y como novedad tenemos magia el miércoles y una actuación de cetrería el martes; a parte de unas orquestas con nombre como son La Huella y Pikante que han actuado en grandes ciudades como Segovia, León, entre otras.

- ¿Quién se encarga de organizar dicha programación: el Ayuntamiento o existe alguna comisión o asociación que se encargue de ello?

- Las fiestas patronales son organizadas por la Asociación Cultural Amigos de Madroñal y el Ayuntamiento.

- ¿Cuentan con algún tipo de colaboración para su desarrollo?

- Sí, tenemos una gran colaboración de los vecinos de Madroñal y también de empresas, tanto del municipio como de nuestros alrededores.

- Entonces, ¿se podría decir que las fiestas se celebran gracias a la colaboración de los vecinos del propio pueblo en la organización y desarrollo de las diferentes actividades programadas?

- La colaboración de los vecinos del pueblo es muchísima. La verdad es que desde que entré hace dos años y medio en el Ayuntamiento como alcaldesa, les estoy muy agradecida. La Asociación Cultural Amigos de Madroñal y la juventud me están apoyando al máximo y jamás me ha faltado nada de ellos, desde aquí una vez más me gustaría darles las gracias.

- Las fiestas, como cada año, incluyen en su programación la celebración de la Feria de la Cereza, un evento que viene de lejos y que tuvo un gran auge en sus inicios. ¿Qué nos podría decir de ella?

- La Feria de la Cereza, la verdad es que era hace unos años una fiesta muy amplia y variada, había incluso representación de la zona de Serra da Estrela (Portugal), pero de hace un tiempo para acá va viniendo a menos, pero nosotros -los madroñalejos- no podemos dejarla de lado, hay que luchar por ella, ya que es una gran economía para nuestro pueblo, este año es ya la XXXIII edición de la Feria de la Cereza.

- De toda la programación de las fiestas de Santa Ana, incluida la feria, ¿qué destacaría como acto más significativo?

- Por segundo año consecutivo volvemos a repetir la comida a favor de Pyfano, dicha asociación se fundó con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Todos deberíamos ser un poquito solidarios y apoyar esta actividad.

- En otro orden de cosas y haciendo referencia ya a la gestión municipal, ¿qué balance realizaría de este último año?

- La verdad que ha sido un buen año, con la ayuda que recibimos de la subvención de Energías Renovables, pudimos cambiar el alumbrado de una parte del pueblo; luego hemos construido una pequeña plazoleta para el descanso de jóvenes y mayores, que la hemos acondicionado con unos bancos y una jardinera, intentando que sea un rinconcito embellecedor del pueblo.

- Aparte de todo lo realizado en este último año, ¿hay alguna dificultad a la que tengan que hacer frente el Ayuntamiento?

- El mayor problema que tenemos es el acceso a nuestro pueblo, la carretera que une nuestro municipio con Cepeda, cada vez está peor, los vecinos se quejan de su estado lamentable; hace unos días incluso la Guardia Civil pasando por dicha carretera se les reventó una rueda.

- Respecto a los proyectos futuros, ¿alguno a destacar?

- Un proyecto que tenemos en mente desde el principio de la legislatura es el acondicionamiento del nuevo Ayuntamiento, para que las personas mayores tengan mejor acceso, ya que en el actual para poder acceder a las oficinas hay que subir por una empinada escalera, lo que es un gran problema para muchos de los vecinos.