Jóvenes solidarios de cuatro países conviven una semana en Ciudad Rodrigo Los juegos y la música son algunos de los recursos que utilizan con los jóvenes. / S.G. CIUDAD RODRIGO Hoy concluye el campamento promovido por una asociación de Arenas de San Pedro en el marco Erasmus+ SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 9 enero 2018, 12:05

La Asociación Jóvenes Solidarios de Arenas de San Pedro, en Ávila, ha vuelto a elegir Ciudad Rodrigo, por segundo año consecutivo, para llevar a cabo un campamento en el que se integran 41 jóvenes de entre 13 y 18 años, de cuatro nacionalidades diferentes: rumanos, polacos, españoles e italianos.

El programa está financiado a través de la Unión Europea, más concretamente en el marco Erasmus+, y se trata de promocionar intercambios juveniles entre al menos dos países aunque, en este caso, la cifra se eleva a cuatro.

Pero los jóvenes solidarios son bastante ambiciosos en su proyecto y dotan a toda la actividad, que se desarrolla durante ocho días, de mucho contenido. «Una de las organizaciones es la que acoge y organiza el encuentro y los demás vienen a participar pero también tienen sus tareas, como la organización de talleres que deben preparar en sus países de origen y que luego lideran aquí», comenta Lucyna Lewandowska, miembro de la Asociación Jóvenes Solidarios.

«Lo importante es que los jóvenes no son consumidores», añade, «tienen sus propios roles y participan en la coordinación» y pone como ejemplo uno de los talleres que se ha impartido en estos días, vinculado a lo que llaman eco-inventos y en los que han tenido la oportunidad de aprender a hacer velas ecológicas, a purificar el agua o a cocinar sin gas, pues a Lucyna no se la olvida que «el tema del campamento es la sostenibilidad y la ecología».

Los jóvenes también se han implicado en la limpieza del río Águeda, una zona a la que están muy próximos pues se hospedan en el albergue La Concha. «Vinimos el año pasado buscando alojamiento y dentro del presupuesto que teníamos era la oferta más atractiva», justifica las circunstancias que se dieron para acabar en Ciudad Rodrigo. «Además, el Ayuntamiento nos cedió los locales de La Fábrica y eso nos ayudó mucho porque te permite disponer de muchas salas así que ese trato maravilloso y, que nos facilitaran todo, fue la causa por la que este año repetimos».

Inglés

La asociación celebra estos intercambios desde hace cinco años pero ha ido modificando los criterios de selección y el perfil de joven que buscan es «activo, con iniciativa y si están en una asociación se entiende que son este tipo de jóvenes». Desde hace tres años piden que vengan jóvenes con un bajo nivel de inglés porque «muchas veces en estos proyectos europeos los jóvenes que no hablan inglés no pueden participar porque se entiende que no pueden comunicarse y de esta manera, los jóvenes que más necesitan salir del país, que más necesitan motivarse para aprender, no pueden participar y los que ya tienen la facilidad para aprender el idioma, aprenden más y el hueco, la diferencia entre unos y otros, cada vez es más grande». Sobre ese aspecto concreto, Lucyna apuesta por «darles la oportunidad de aprender» y por eso, cada mañana se imparten talleres lingüísticos con vocabulario de los talleres que se celebrarán por la tarde», por lo tanto, «por la mañana aprenden vocabulario y por la tarde, ya pueden participar». Es más, todo el campamento es en inglés, «el primer día se cortan muchísimo y hacen grupos por países pero al final del campamento, los que no hablaban ni una palabra ya tienen un vocabulario para poder comunicarse con el resto de los compañeros».

Pero las actividades programadas, también les han permitido conocer Ciudad Rodrigo e, incluso, presenciar la Cabalgata de Reyes. «La cabalgata es algo muy propio de España, no se ve en otros países, y aunque regresaron calados hasta los huesos, la experiencia les resultó muy curiosa». Ayer por la mañana pudieron montar en piragua por el río Águeda, en otra de las actividades organizadas e, incluso, a lo largo de los días han recibido la visita de las autoridades locales.