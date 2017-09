El jazz y el swing llenarán esta noche la Plaza Mayor de mano de la Big Band de la Universidad Concierto de la Big Band de la Universidad. / WORD El programa festivo de hoy se completa con taleres de danza, concursos de talentos, exhibiciones de baile y un recital de música charra REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Lunes, 11 septiembre 2017, 11:42

La Big Band de la Universidad de Salamanca inaugura hoy el programa de plaza acústica en la Plaza Mayor. Esta formación musical, que comenzó su andadura hace más de seis años, partió como una iniciativa de un grupo de estudiantes de Historia y Ciencias de la Música. Actualmente consta de una veintena de músicos «con una poderosa sección rítmica, una generosa sección de viento y excelentes cantantes», tal y como se definen ellos. Elconcierto de esta noche tendrá «música para divertirse, para bailar, música para disfrute de aficionados y para aficionar» a los salmantinos al jazz.

A lo largo de estos años son numerosos los prestigiosos músicos del panorama del jazz que han contribuido a su enriquecimiento musical. Desde que Alberto Palomares se hiciera cargo de la dirección, la calidad, fuerza y prestigio de la Big Band de la Usal ha ido creciendo de manera exponencial, y su amplio repertorio incluye clásicos imprescindibles del swing como ‘Nigth an day’ de Cole Porter; ‘In a mellow tone’ de Duke Ellington; ‘A nigth in Tunisia’ de Dizzy Gillespie; obras de fusión como ‘Spain’ de Chick Corea; ‘The chicken’ de Pee Wee Ellis-Jaco Pastorius y composiciones y arreglos de Miguel Blanco como ‘Salsa for Norman’ o ‘Conexión Habana’. El concierto está programado a las 20:30 en la Plaza Mayor.

Además, en las Casetas regionales del Campo San Francisco está prevista la actuación del grupo infantil Semilla Rociera de la Casa de Andalucía en Salamanca.

A propuesta de la Asociación Jóvenes en Acción, a las 10:00 horas se celebrará un Concurso de Talentos Juveniles en el CMI Julián Sánchez El Charro. El objetivo de esta propuesta es que los jóvenes salmantinos tengan un espacio en el que presentar sus habilidades en cualquier disciplina. La Final de este concurso será el miércoles a mediodía en el mismo espacio.

El parque de La Alamedilla disfrutará de sonidos de tango y danza del vientre

Por la tarde la Escuela de Música DaCapo organiza la actividad Sal-A Danzar con el objetivo de dar a conocer la música tradicional de Salamanca y de otras regiones españolas relacionadas con la flauta de tres agujeros y el tamboril. Es una actividad en la que podrán participar todas las personas que lo deseen. Será a las cinco de la tarde en la Plaza del Liceo.

En la Plaza de la Libertad, Radio Salamanca organiza cuatro sesiones musicales con actuaciones en directo y entrevistas los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. Y como complemento, el martes 12 inauguran mañana una exposición titulada ‘Música dedicada: los años de los discos solicitados’ en el Museo del Comercio y la Industria de Salamanca.

La Asociación de Vecinos Alto del Rollo Los Comuneros organiza una serie de actividades en el Parque de la Alamedilla a partir de las ocho de la tarde.

El programa Ciudad Abierta incluye, además, la celebración de La Noche Charra, una propuesta de la Asociación Cultural de los Charritos de Salamanca, que consiste en una demostración de los diferentes sones y bailes tradicionales de la provincia de Salamanca. Será a partir de las 20:00 horas en la Plaza de Anaya.