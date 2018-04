TERCERA DIVISIÓN Javi Navas: «Todavía no se ha visto en Unionistas el jugador que soy y quiero enseñarlo» Javi Navas se dispone a encarar a un rival. / ANTORAZ El jugador abulense supera su última lesión muscular y podría tener este sábado ya minutos ante La Bañeza JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 4 abril 2018, 20:03

.Javi Navas llegó a Unionistas para ser una de las referencias del proyecto que intentará esta temporada el ascenso a Segunda B. Pero ya han pasado casi tres cuartos del curso y las lesiones musculares han impedido al abulense mostrar la calidad que atesora, un jugador con un importante pasado en Segunda B (121 partidos, la mayoría de ellos acumulados en las tres últimas campañas). Apenas ha disputado 11 partidos como titular (19 en total) para un acumulado de 959 minutos. El futbolista ya ha superado la última rotura de fibras y está disponible para ser de la partida este sábado ante La Bañeza en Las Pistas (18 horas).

–¿Cómo se encuentra?

–Ahora ya con muy buenas sensaciones, llevo ya casi diez entrenando con el equipo al mismo ritmo y espero poder tener ya algunos minutos ante La Bañeza.

–Tras varias lesiones musculares, quizá lo más complicado de recuperar sea la cabeza y ese temor a recaer...

–Ha sido un año muy duro por las lesiones pero esta ultima es la que mejor he asimilado. Ahora ya no tengo nada que perder porque queda poco tiempo. Sé que en el club confían mucho en mí y los compañeros también y eso ha hecho todo más llevadero.

–Seguro que no era la temporada que tenía en la cabeza cuando firmó por el club.

–No, claro que no, venía aquí con otra idea, la de dar un paso atrás bajando a jugar en Tercera desde la Segunda B para dar dos pasos adelante después. Tengo que quedarme con el aprendizaje de las lesiones porque seguro que me han hecho madurar como persona y como futbolista. Además está ultima al haber estado lesionado de la misma zona como Juampa y Carlos de la Nava ha sido todo más fácil de llevar por la compañía.

–¿A qué lo achaca?

–Es mala suerte, no hay nada más. Tengo hábitos buenos, me cuido igual o más que cuando era más joven... Me he sometido a análisis, ecografías, resonancias... y está todo en orden.

–Seguro que eso de no haber podido enseñar en Salamanca el fútbol que lleva dentro le tendrá ‘picado’ en su particular orgullo.

–Sí, tengo muchas ganas de jugar este tramo final de la temporada y el play-off. Todavía no se ha visto el nivel que tengo como futbolista en Unionistas y tengo muchas ganas de demostrarlo.

–¿Cree que le queda tiempo para convertir en buena esta campaña en lo personal?

–Sí, por supuesto. Creo que ahora mismo es cuando el equipo se juega todo, la experiencia de otros años me dice que con lo que se queda la gente es con lo último, el final de la Liga y el play-off y que por eso tengo que ser positivo.

–¿Es más fácil o difícil entrar al equipo cuando va líder?

–Es igual de difícil que en otras circunstancias. Eso no me preocupa porque ya he salido por las lesiones otras veces y luego he vuelto a entrar. Espero que esta vez sea igual.

–Razvan y Gallego están jugando muchas veces fuera de la defensa en posiciones similares a la suya.

–Hay mucha competencia. El míster sabe que me puede utilizar en cualquier posición del centro del campo para adelante, en las dos bandas, mediapunta o punta. Estoy abierto a jugar en cualquier zona del campo.

–¿Cómo ve la lucha por el play-off? ¿Quién se mete con Unionistas a por la Segunda B?

–Nosotros seguro (ríe). Tenemos un calendario un poco más asequible al resto pero no podemos fiarnos porque en el final de la Liga siempre se dan resultados muy raros porque todos nos jugamos mucho. Debemos ir partido a partido y respetando a todos los rivales. El Cristo lleva una dinámica muy positiva pero la primera plaza va a ser para nosotros seguro, el Astorga estará también y para la cuarta la veo muy disputada, que se la lleve el mejor.

–En pocos días llegará además el duelo ante el Salmantino.

–Es un encuentro que todos tenemos marcado en el calendario pero primero hay que pensar en La Bañeza, que va a ser un rival muy duro, encaja muy pocos goles y hay que ganar sí o sí para seguir siendo líderes.