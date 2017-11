Intensa jornada de votaciones en la Usal para elegir al nuevo rector

Los dos candidatos que compiten por el Rectorado de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado y Ricardo Rivero, han ejercido esta mañana su derecho al voto en el Aula Salinas del Edificio Histórico, en cuyas mesas electorales votan los diferentes estamentos del profesorado universitario. Las urnas abrieron a las 11:30 horas y permanecerán instaladas hasta las 17:30 horas para que los 28.533 universitarios con derecho al sufragio puedan escoger a la persona que sucederá a Daniel Hernández Ruipérez y dirigirá la destinos de la institución académica durante los próximos cuatro años.

El primer en votar fue el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado, quien aseguró que ha logrado incorporar a su proyectos ideas y propuestas de los dos candidatos que no lograron superar la primera vuelta, como fueron la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, María Ángeles Serrano, y el catedrático de Antropología Social, Francisco Giner Abati. Insistió en que su ideario académico representa la candidatura del compromiso y la responsabilidad y destacó que si, consigue ser elegido rector, desarrollará un proyecto que se construirá sobre las «buenas bases» que han dejado los rectores anteriores, citando en este sentido a los de las últimas décadas, como Daniel Hernández Ruipérez, José Ramón Alonso, Enrique Battaner, Ignacio Berdugo y Julio Fermoso. «Hoy es la fiesta de la democracia», recalcó Corchado, quien no tuvo inconvenientes en comentar la polémica generada en la recta final de la campaña, desencadenada a partir de la denuncia del propio Corchado ante la Junta Electoral sobre unas presuntas irregularidades cometidas por una profesora de la Facultad de Derecho, que supuestamente había presionado a sus alumnos para que votaran por correo a Rivero, aunque la reclamación de Corchado fue desestimada finalmente. «Creo que la Junta Electoral debería haber realizado una investigación más profunda», aunque en el texto de la resolución se reconocen «de forma implícita» los hechos denunciados, subrayó el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. No obstante, Corchado recalcó que acata plenamente la decisión de la Junta Electoral.

Por su parte, Ricardo Rivero evitó efectuar comentarios, tras depositar su papeleta en la urna, sobre la polémica motivada por la denuncia de su contrincante y la posterior resolución de la Junta Electoral. «Hoy celebramos la democracia en la Universidad y que los universitarios pueden elegir a su rector». El catedrático de Derecho Administrativo se mostró prudente también, tras ser interrogado por los periodistas, a la hora de efectuar nuevos comentarios sobre el carácter de su candidatura, a la que ha definido durante toda la campaña electoral como «la candidatura del cambio». Y también se mostró muy satisfecho «del trabajo realizado» durante todos estos pasados días en sus reuniones y encuentros con los miembros de la comunidad universitaria en los diferentes campus. "Hoy es el día en el que solo debemos hablar de que los universitarios participen y voten".

El rector en funciones, Daniel Hernández Ruipérez, que presidió hoy su último Consejo de Gobierno en la institución académica, se mostró confiado en que «las heridas» abiertas durante la confrontación electoral se subsanen y anunció que, casi con toda seguridad, la toma de posesión del futuro rector de la Universidad tendrá lugar el próximo 18 de diciembre.