«Incorporamos ponencias para apicultores a la VIII Feria Apícola»

Durante todo el fin de semana, Aldeatejada acogerá la octava edición de su feria de la miel que este año ha cambiado la denominación por Feria Apícola. El alcalde, Herminio Velasco, habla de este certamen y de otras cuestiones del municipio.

–Este año la Feria Apícola llega con algunas novedades, aparte del cambio de denominación, ¿qué objetivos se han planteado en esta octava edición?

–El objetivo de este año es que la conozcan más profesionales, que vengan más apicultores, para eso hemos puesto una serie de ponencias, para darle un enfoque nuevo, para que en lugar de ser una pequeña feria sea una gran feria y que sea más profesional y más técnica. Queremos que venga la gente que viene a comprar la miel para todo el año, como en ediciones anteriores, pero también que vengan más apicultores y más profesionales del sector apícola.

–Por lo que respecta a la feria propiamente dicha, este año estarán separados los expositores apícolas y los que se dedican a la alimentación en general.

–Sí, hemos separado ambas cosas. El frontón estará con productos como la miel y relacionados con el sector apícola, y separados están todos los profesionales que traen productos agroalimentarios. Habrá más de 40 empresas en la zona apícola y 50 en la de alimentación.

–En el programa complementario de actividades, comentaba antes que se han incorporado ponencias destinadas a los apicultores, ¿qué tipos de temas se tratarán?

–Son ponencias genéricas, aunque se centrarán en la enfermedad de la varroa, ya que junto a la avispa asiática, es de lo que más preocupa a los apicultores, y se hablará de ambas cosas, entre otras cuestiones. Contaremos con profesionales de cada tema, para que los asistentes puedan hacerles las preguntas que quieran, y estará también Kike Cortés, que es el técnico apícola de UCCL. Estas charlas se celebrarán tanto mañana como el domingo.

-¿Qué otro tipo de actividades tendrán?

-Como otros años estará Dimas Canete haciendo demostraciones del corte de miel, que se realizarán durante los dos días; y habrá degustaciones y demostraciones, que realizarán los distintos expositores. También habrá hinchables y ludoteca para los niños, para que los padres puedan visitar tranquilamente la feria mientras los niños se divierten.

-¿Habrá también entrega de premios como otros años?

-Sí, entregaremos un premio al mejor expositor decorado; y también aprovecharemos para entregar los premios de las Vísperas Nupciales.

-¿Para los próximos años mantendrán la estructura de este año, con las ponencias y casi un centenar de expositores, o el objetivos es seguir creciendo?

- Vamos a ver cómo resultan las ponencias de este año, pero nuestro deseo es continuar con ellas. Y respecto a los expositores, daremos cabida a todos los que nos lo soliciten, porque si se amplía sólo sería contratar más carpas, de todos modos iremos viendo.

-Algún año la inauguración ha contado con una exhibición de bailes, ¿este año también los habrá?

-No, la inauguración será muy sencilla, no habrá corte de cinta y consistirá sólo en unas palabras de la persona que venga de la Diputación (hemos invitado al presidente pero aún no ha confirmado su asistencia) y después haremos un recorrido por la feria.

- ¿Han contado con colaboración de las instituciones para la organización de esta feria?

-Sí, tenemos los 4.000 euros que da la Diputación por feria, el resto es a cargo del Ayuntamiento, que desembolsa una buena cantidad de dinero; pero lo hacemos para promocionar el pueblo.

-En otro orden de cosas, y ya hablando de gestión municipal, ¿qué proyectos tienen para lo que queda de legislatura?

-Terminar el parque, que es lo que más prisa nos corre, y también queremos acondicionar el Ayuntamiento, es algo que meteremos en los presupuestos de 2018 para pintarlo, cambiar la cerrajería y también queremos dotarlo de accesibilidad, porque algunos servicios están en el primer piso y a la gente le cuesta subir, porque no tenemos ascensor.

-Respecto a las actividades que realizan a lo largo del año, ¿seguirán manteniéndolas en lo que queda de legislatura?

-Sí, seguiremos celebrando la Feria Apícola y las Vísperas Nupciales, que incluye otra feria en la que cada año contamos con más expositores; además de las fiestas del pueblo, que son el Corpus y la de Santa Bárbara, entre otras actividades.