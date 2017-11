El hospital tiende a un parto humanizado y registra un descenso del número de cesáreas Personal médico y de enfermería en el pasillo de paritorios, en la segunda planta del Clínico. / MANUEL LAYA Desde el año 2013 se está produciendo una caída del número de nacimientos, de una media de 2.000 a los 1.600 actuales EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Lunes, 27 noviembre 2017, 19:38

En tan solo cinco años, el porcentaje de cesáreas del Complejo Asistencial de Salamanca ha bajado del 33 al 21%, según los últimos datos de 2016. Y a poco más de un mes del cierre de 2017, esa cifra ha descendido aún más, según confirma la jefa del servicio de Ginecología yObstetricia, María José Doyague. Asimismo, recuerda que la recomendación al respecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que sea del 18%.

Para esta responsable, bajar esta cifra ha sido uno de los grandes logros obtenidos en paritorio. «A la mujer, la debemos de ofrecer el método de parto más adecuado, y éste sigue siendo el natural, e intentar que solo sea intervenido o mediante cesárea en aquellos casos que sea necesario», subraya Doyague.

La filosofía en este sentido es que nunca se hace una cesárea que no haya sido programada o debatida en el comité obstétrico. «Todas las césareas que se hacen en el transcurso del parto tienen que ajustarse a una serie de protocolos, como por ejemplo, en un fallo de inducción o un sufrimiento fetal, entre otros», enumera la especialista.

Cabe destacar en cuanto a los datos, que según la OMS, «por debajo de ese 18% fijado podemos aumentar ese riesgo obstétrico, y nosotros lo que queremos es una madre y un recién nacido sano».

El personal se está formando para realizar partos naturales de nalgas

Bajo el punto de vista día de la doctora Doyague, «antes se hacían más cesáreas de las debidas», y considera que tiene que haber criterios, «y de ahí no salirse, porque las mujeres no se merecen que ofrezcamos un parto por cesárea si no es necesiario. No deja de ser una intervención mayor, con todas las complicaciones y la morbimortalidad».

Otra de las novedades introducidas en el servicio de Obstetricia es el parto en presentación no cefálica, que como aclara María José Doyague, «en aquellas gestaciones que sean subsidiarias, es decir, que estén en presentación podálica, con anestesia regional, a la 37 semanas, versionamos el feto, si no hay contraindicación, se procede a darle la vuelta». Según insiste esta responsable, tiene una tasa de éxito del 50%, «y así se consigue un parto encefálico que es más seguro para el feto y para la madre».

Y las gestaciones que no consiguen darle la vuelta, el giro a presentación cefálica, «hay que evaluarlos». El hecho de que se intente dar la vuelta a la semana 37 es que antes, «aumentaría el riesgo de prematuridad». En este servicio llevan un año haciendo esta técnica, tras un periodo de formación del personal (tres de ellos), y como valora la doctora Doyague, «ha ido bien, con una tasa de éxito equiparable a otros sitios, de un 50% de fetos que se consiguen versionar».

Hasta ahora, un parto no cefálico era césarea, «y ese algoritmo no debe de existir». De ahí otra de las novedades del área de Obstetricia del ComplejoAsistencial.

«La que no se versiona, o que viene de nalgas, hasta ahora es una cesárea, pero se está empezando a trabajar para evitarlo», confirma. De hecho, han realizado dos cursos de simulación con profesionales del hospital de Cruces y de Burgos, «y estamos haciendo una simulación obstétrica para asistir el parto de nalgas, que se va a ofrecer en unas condiciones muy controladas, con indicaciones».

Como recuerda la responsable de Ginecología y Obstetricia, antes era habitual, pero consideraban que no era seguro y se dejó de hacer. «Hay más riesgo pero es posible, de hecho, hay hospitales que no han dejado de hacerlo, como en Burgos o en Bilbao», relata.

La idea es ofrecer este tipo de parto a partir del año que viene, y como asegura, no son muchos casos, «de todos los partos, sobre un 4% son presentaciones podálicas». Y el objetivo es que la mujer tenga la posibilidad de tener esa opción, «y que no sea por falta de profesional formado».

Y de nuevo, lo que persiguen los profesionales de Ginecología y Obstetricia es que el parto sea lo más natural posible, «y no intervenir» Y como requiere de profesional formado, también apunta que no se atenderá ningún parto de nalgas sin personal formado, «es la primera regla del proceso».

De hecho, siempre habrá personal localizado por si se da algún caso, «hasta que consigamos que haya personal suficiente formado», porque ante todo, «hay que buscar la seguridad de la mujer y del recién nacido», sentencia.

En cuanto al número de partos que asisten en los paritorios del Complejo Asistencial de Salamanca, como describe la responsable del servicio, se está produciendo un descenso acusado del número de nacimientos. En concreto, antes del año 2013 se sobrepasaban los 2.000, llegando incluso a los 2.100, pero en 2016 ya bajo a los 1.963, y en lo que va de año (a falta de un mes de terminar 2017), van por los 1.600 nacimientos. «Van a tener que hacer políticas para fomentar la natalidad porque es un problema muy grave, subraya. La edad media de las madres oscila en los 34 años, y hay un porcentaje importante de mayores de 40.