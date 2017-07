La historia local de Nogales Delicado se reedita con 300 ejemplares José Ignacio Martín Benito, Miguel Cid y Juan Tomás Muñoz durante el acto. / S.G. Ciudad Rodrigo Miguel Cid ha sido el encargado de mandarla de nuevo a la imprenta tras una primera publicación en el año 1982 SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Sábado, 29 julio 2017, 12:10

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogió en la tarde ayer, la presentación teatralizada de la nueva edición de la Historia de Ciudad Rodrigo de Dionisio Nogales Delicado, una obra editada por Miguel Cid Cebrián.

Esta obra fue publicada por primera vez por el que fuera alcalde mirobrigense con la colaboración de la asociación Amigos de Ciudad Rodrigo allá por el año 1982 y «tan solo me quedaba un ejemplar que es el que ha servido para esta reedición» de la que por cierto, se ha hecho una tirada de 300 ejemplares.

«Es una historia que no debe perderse, y todos los mirobrigenses que se interesen por nuestra historia y muchos que nos visitan, deben conservarla, tenerla y consultarla de vez en cuando», indica Cid.

A diferencia de otros libros de historia, matiza que «no es lo que vulgarmente se llama un ladrillo; es ameno, cualquiera lo puede leer, no es nada aburrido, tiene sus capítulos muy bien ensamblados y su estilo histórico narrativo va por los reyes describiendo lo que cada uno tuvo en su actuación vinculado a Ciudad Rodrigo».

Miguel es consciente de que «falta gran parte del siglo XIX, el XX y lo que llevamos del XXI» y recordó que en la mesa presidencial del teatro estaba un historiador de la talla de José Ignacio Martín Benito, presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses, «algún historiador como él, deberían animarse a completar la historia contemporánea de Ciudad Rodrigo».

En esta ocasión, como aquella de 1982, Miguel Cid ha costeado los gastos de edición. «Como aficionado taurino que soy me he lanzado al ruedo y si me pilla me pilló y esto quiere decir que si me voy a gastar dos duros en la publicación, me los gastos yo, no tengo que andar pidiendo favores, yo la edito. Confío en que con la venta cubra los gastos porque no tengo interés en tener beneficios y si los tuviera, los utilizaría en algo en beneficio de la ciudad y de su cultura». El precio de cada libro es de 15 euros y se puede adquirir en las librerías de Ciudad Rodrigo y en algunos hoteles.

El acto de presentación en el teatro fue muy ameno, el la denominó como teatralizada con el objeto de que «la gente huya de discursos que puedan resultar pesados». En concreto, contó con la participación del alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz, que se encargó de la salutación; además del actor, Lauren Risueño; el folclorista, José Ramón Cid; el poeta, Santiago Corchete; y el prologuista, José Ignacio Martín Benito. Como es lógico, Miguel Cid también se dirigió al auditorio.

Esta no es la primera experiencia literaria del ex alcalde mirobrigense pues incluso, hace un año más o menso, explicó sus memorias como alcalde.

El acto fue moderado por Rebeca Jerez en representación de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 que también colabora con la edición de esta historia.