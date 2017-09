El Gobierno mitiga su freno a los nuevos juzgados con más fiscales y mobiliario Fachada del edificio de los juzgados en la plaza de Colón en la capital salmantina. / Laya El Ministerio de Justicia invierte 155.000 euros en los equipamientos pero se decanta por Valladolid, León, Ávila y Burgos para abrir nuevas dependencias judiciales RICARDO RÁBADE Salamanca Lunes, 4 septiembre 2017, 12:22

Después de hacerse público este verano, desencadenando la previsible decepción y el inevitable jarro de agua fría entre los operadores jurídicos salmantinos, de que el Ministerio de Justicia no tiene previsto abrir nuevos juzgados enSalamanca, se han generado nuevas noticias más positivas para el tejido judicial de la provincia, en esta ocasión a través de acuerdos ministeriales transcritos en las páginas del BoletínOficial del Estado, aunque sin alcanzar, en ningún caso, las dimensiones que planteó el juez decano cuando reclamó la apertura de estos nuevos juzgados.

En concreto, el pasado 14 de agosto se publicaba el nombramiento de los nuevos fiscales sustitutos para los diferentes juzgados de España, de los que dos corresponden a la provincia de Salamanca. Los abogados fiscales sustitutos deberán desempeñar actividades de apoyo o refuerzo en la fiscalía para la que hayan sido llamados, realizando las funciones del Ministerio Fiscal que le sean asignadas por el fiscal jefe, en virtud de sus potestades organizativas y de dirección, tal como se especificaba en el decreto de nombramiento.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia procedió a lo largo de las últimas semanas a licitar la contratación de mobiliario de despacho, mobiliario de oficina general y sillería para la provincia de Salamanca, todo ello a través de tres convocatorias de concursos públicos realizadas por la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. La suma de estas tres licitaciones, que se encuentran en fase de tramitación y pendientes de su resolución definitiva, suma una cuantía total que sobrepasa los 155.000 euros en materia inversora.

Contestación parlamentaria

Estas mejoras puntuales en materia de equipamientos se encuentran claramente alejadas de las peticiones y las necesidades planteadas por los jueces salmantinos. No en vano, la insistente y casi eterna reivindicación de los magistrados para ampliar las infraestructuras de los operadores jurídicos de Salamanca con la apertura de nuevos juzgados no se ha materializado, finalmente, en nada concreto, dado que el Gobierno no baraja ninguna estimación concreta ni fechas precisas sobre la hipotética creación de estas nuevas dependencias, ni tampoco sobre la ampliación de los actuales juzgados, sobrecargados por el volumen de trabajo y los altos índices de litigios.

Este decepcionante actitud delEjecutivo en relación con las peticiones salmantinas se desprende claramente de la contestación parlamentaria que el Gobierno delPartido Popular tramitó en el Congreso para dar respuesta a la pregunta que formuló meses atrás el diputado del PSOE por la provincia de Salamanca, David Serrada. En su interpelación, el parlamentario socialista interrogaba al Ministerio de Justicia sobre las actuaciones previstas para dar respuesta a las peticiones verbalizadas por el juez decano de Salamanca en relación a la creación de nuevos juzgados en la ciudad, una petición que se fundamentaba en la saturación y la enorme carga de trabajo de los ya existentes.

El parlamentario socialista salmantino ahondaba en la pregunta que formuló en la Cámara Baja en relación a si el Ministerio de Justicia consideraba necesario realizar inversiones en «los inmuebles que son de su propiedad en Salamanca, todo ello con el fin de ampliar el espacio dedicado a los juzgados y otros servicios, tal y como planteaba el juez decano en su memoria», correspondiente al año 2016.

La respuesta del Gobierno, que lleva fecha del pasado 19 de abril, no arrojó luz ni colmó en ningún caso las peticiones de los magistrados salmantinos, abanderadas por su juez decano. En su escrito, el Ejecutivo puntualizó que en el Ministerio de Justicia «no consta haber recibido la memoria del juez decano de Salamanca de 2016», ya que «únicamente se ha recibido la memoria de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde sí figuran las necesidades en cuanto a planta judicial, no solo para Salamanca sino para toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León».

Sin partidas presupuestarias

La réplica del Ministerio de Justicia no mencionaba tampoco ninguna partida presupuestaria, ningún compromiso ni fechas posibles para la hipotética apertura de nuevos juzgados en las dependencias judiciales de la plaza de Colón.

En su explicación, el Ministerio precisó que «en cuanto a las previsiones de creación de nuevas unidades judiciales, es preciso señalar que en estos momentos los servicios técnicos del Ministerio de Justicia están realizando estudios encaminados a la valoración y asignación de las unidades judiciales que integran la programación correspondiente anual, así como aquellos relacionados con el redimensionamiento de la planta judicial tras las últimas modificaciones legales».

De esta forma, el organismo ministerial que encabeza Rafael Catalá no contempla ningún juzgado nuevo para Salamanca, pero en el conjunto del territorio nacional sí se han proyectado crear 89 nuevas unidades judiciales, tal como figura expresamente en el proyecto del real decreto que ha remitido el ConsejoGeneral delPoder Judicial a las diferentes comunidades autónomas.

En el caso específico de Castilla yLeón, las previsiones gubernamentales apuntan a abrir cuatro nuevos juzgados en las provincias de Valladolid, León, Ávila y Burgos que, según los criterios ministeriales, presentan unas necesidades más imperiosas que la provincia salmantina en este apartado. Sin embargo, no se menciona en ningún momento a Salamanca.

Desde el año 2011 el Ministerio de Justicia no ha abierto ningún nuevo juzgado en Salamanca. En aquella anualidad tuvo lugar la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número nueve en las dependencias de la plaza de Colón.