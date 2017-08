Ganemos propone crear un protocolo de actuación para las okupaciones «ilegales» Un bloque de viviendas del barrio de Los Alcaldes. / MANUEL LAYA Advierten contra aquéllos que «bajo el paraguas de la necesidad» localizan viviendas vacías «para ponerlas a disposición» de terceros REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Martes, 22 agosto 2017, 11:35

Ganemos Salamanca ha pedido al Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez, que convoque a los grupos municipales para abordar el plan de vivienda, pendiente desde hace casi dos años, «ante la situación de alarma social vivida en el barrio de Los Alcaldes con la ocupación por parte de varias familias de viviendas vacías en un bloque propiedad de una promotora».

Ganemos lamenta que hayan pasado casi dos años y que no se sepa nada del plan de vivienda municipal. «Ante un problema tan grave como el generado por la escasa oferta de vivienda municipal y las ocupaciones ilegales el PP no puede excusarse en que ya se están dando ayudas sociales para subsanar necesidades básicas. Si esto fuera suficiente no se habrían ocupado bloques enteros de casas vacías», alertan desde la agrupación de electores.

Ganemos opina que «es necesario crear un protocolo de actuación sobre las ocupaciones ilegales que alteran la convivencia ciudadana, produciendo inseguridad y malestar vecinal» para que los vecinos «conozcan cómo actuar en estas situaciones». Ganemos afirma que hay que tener especial interés en las situaciones «organizadas por personas que bajo el paraguas de la necesidad se puedan aprovechar de la situación y se dedican a localizar viviendas desocupadas para ponerlas a disposición de quienes crean conveniente». Según Ganemos, los vecinos de Los Alcaldes se han mostrado de acuerdo con esta idea.

En esta línea, el concejal Gabriel Risco añade que «cada administración debe hacer su trabajo, y en el caso de Los Alcaldes no parece claro que esto haya sido así, pues una vez denunciada la primera ocupación, no entendemos cómo se ha permitido que hayan sucedido las demás, si en efecto existía vigilancia policial». Desde la agrupación independiente exigen al Partido Popular que «coja el toro por los cuernos y afronte de una vez este problema».