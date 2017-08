Ganemos se opone a que el Consistorio abone 600.000 euros por La Aldehuela Gabriel Risco y Pilar Moreno entregan su escrito en el registro. / WORD Gabriel Risco y Pilar Moreno piden acceder al expediente y recalcan que el interventor del Ayuntamiento no avala este pago a la empresa concesionaria del recinto RICARDO RÁBADE SALAMANCA Jueves, 3 agosto 2017, 12:05

Ganemos volvió a arremeter ayer contra la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento. Para ello, los concejales de la agrupación de electores, Pilar Moreno y Gabriel Risco, entregaron en el registro municipal del Consistorio, situado en las oficinas de Íscar Peyra, un escrito para acceder al expediente completo de la inversión de 600.000 euros en obras para el parque deportivo de La Aldehuela, cuantía que está reclamando la empresa concesionaria. Esta inyección económica no es subvencionable por parte del Consistorio, según se especifica en el informe que ha redactado el interventor municipal, un hecho que ha venido denunciando de forma reiterada Ganemos a lo largo de las últimas semanas.

Gabriel Risco manifestó a los periodistas, instantes después de entregar el escrito en el registro municipal, que «el equipo de gobierno del Partido Popular sigue en su línea de regalar dinero público a las empresas, en lugar de priorizar los servicios públicos». Apuntó en este sentido que su grupo municipal «ha defendido siempre que esta cantidad de dinero no debía ser abonada por el Ayuntamiento», aunque el primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, esté sosteniendo públicamente que «en La Aldehuela todo iba bien». Por todo ello, «la apertura de este expediente sobre La Aldehuela está dando la razón a Ganemos Salamanca en su lucha por defender lo público».

Esta situación, según Ganemos, es análoga a la ya vivida con las obras del parque de Garrido, cuando la acción de Ganemos impidió que «se entregaran otros 600.000 euros gratuitamente a la empresa constructora», según recalcó Risco. El edil consideró necesario que «dediquemos todo nuestro empeño a defender a la ciudadanía y a impedir que se entreguen estas cantidades a empresas privadas sin ninguna justificación». Ahondó en esta línea argumental al aseverar que todo ello constituye «otra muestra de la mala gestión económica del Partido Popular y solo el trabajo y la seriedad de Ganemos ha puesto este asunto sobre la mesa».

Por su parte, la edil de Ganemos, Pilar Moreno, estimó que resulta fundamental «no bajar la guardia» en la defensa del espacio público de La Aldehuela. Aunque las instalaciones para uso deportivo están sujetas a un régimen especial, la mayor parte de la extensión corresponde a espacios de uso público «como ha sido siempre y como debe seguir siendo». Moreno rememoró la negativa experiencia vivida el pasado Lunes de Aguas, cuando se pretendió negar el acceso al parque a la ciudadanía. «No se puede dejar en manos privadas la gestión del patrimonio público», enfatizó.

«Si nuestro grupo no hubiera denunciado la situación, si la prensa no hubiera estado sobre el asunto, se habría vetado el acceso al recinto», explicó Pilar Moreno, quién precisó que «aunque el alcalde ha declarado que no habrá problemas en el futuro en ese sentido, no nos fiamos de sus declaraciones públicas», por lo que resulta imprescindible articular «un reglamento claro que refleje la titularidad pública del recinto, que es patrimonio de las salmantinas y salmantinos». Matizó también que «no puede ser que la empresa, que lo está gestionando y recibiendo dinero de todos, mañana cierre y decida que no se puede entrar».