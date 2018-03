Ganemos lamenta que Ciudad de Cultura no cuente con artistas locales para el 2018

Podemos Salamanca criticó ayer la escasa presencia de artistas locales en los actos del VIII Centenario de la Universidad organizados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Según explicó su portavoz, Virginia Carrera, la aportación salmantina al VIII Centenario se limitará a su presencia en un festival de jazz y a un evento en octubre en el campus Miguel de Unamuno. Salamanca Ciudad de Cultura dispone de 800.000 euros para eventos vinculados con el 2018 y el grueso se invertirá en exposiciones, actuaciones teatrales y musicales como los conciertos de Bob Dylan o Joaquín Sabina.

La crítica de Ganemos se centra en el «incumplimiento» de la Fundación ya que, según Carrera, el concejal de Cultura, Julio López, se habría comprometido a contar con los artistas locales para los fastos del 2018. Ganemos lamenta que las propuestas culturales salmantinas «no haya sido aceptadas» para conmemorar el octavo centenario de la Universidad.

Virginia Carrera también criticó que el programa de Salamanca Ciudad de Cultura «no sea accesible a todo el mundo» y lamentó que tan sólo el festival de jazz, las exposiciones y los eventos de octubre en el campus sean gratuitos.

Un ente «inaccesible»

La concejala Pilar Moreno ahondó en las reclamaciones de la agrupación de electores. Según Moreno, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura es «inaccesible» y los artistas y grupos locales «no pueden valerse de ella para llegar a la gente». En esta línea, exigió que la Fundación se dote de unos «criterios» y de un «método» para respaldar o rechazar las propuestas artísticas que le lleguen. Ganemos reclama que la Fundación tenga un registro de todos las propuestas culturales recibidas; unos criterios de selección públicos que determinen qué proyectos son o no seleccionados, y que envíe informes a los grupos y personas no seleccionados explicando las razones de cada decisión. A día de hoy, señalan, esos registros no existen. En palabras de Moreno «no sabemos qué hacen con los proyectos que llegan a la Fundación. Necesitamos unos criterios claros para ver que todo el mundo es tratado igual».

Virginia Carrera apuntó que «nuestra tarea no es decir si una exposición es buena o mala». La agrupación de electores no cuestiona la calidad de las obras o de los conciertos de la Fundación, pero sí reivindica unos criterios claros y objetivos y pide al Consistorio que tome medida.

El 90% de los fondos de la Fundación provienen del Ayuntamiento y éste «no es ajeno» a ella. Ganemos «quiere abrir la oportunidad para que cualquier artista local pueda formar parte de la programación de la Fundación y el espacio y la oportunidad era el VIII Centenario».