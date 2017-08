Ganemos denuncia la falta de transparencia del PP a la hora de realizar contrataciones Gabrile Risco y Pilar Moreno durante la comparecencia de ayer. / WORD Los pliegos para las Escuelas de Promoción Deportiva y para el servicio ‘Avisa’ 010 se presentaron en vacaciones, sin contar con el resto de grupos REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 24 agosto 2017, 11:46

Los concejales de Ganemos Salamanca en el Ayuntamiento de Salamanca, Gabriel Risco y Pilar Moreno, denunciaron ayer que el equipo de Gobierno del Partido Popular continúa mostrando un «desprecio absoluto hacia la ciudadanía, que no le ha dado la mayoría absoluta. Gobierna a sus espaldas».

Ganemos Salamanca,puso ayer como ejemplo más reciente la publicación en los primeros días de agosto, con la actividad institucional paralizada, de dos pliegos de contratación sin que hayan pasado por la comisión informativa de turno y sin conocimiento del resto de grupos municipales.

Esto es una manifestación, según Risco, «de que el PP aún no se ha enterado de que no tiene la mayoría, pero se sigue comportando como si la tuviera. La pregunta sería, ¿por qué ocurre esto? Quizá porque hay algún grupo que se lo está permitiendo. Estos dos contratos no han pasado por la comisión correspondiente y se han ocultado al resto de grupos municipales. Y eso que el equipo de gobierno presume de transparencia, solo ha opacidad y hay una falta de planificación total», denunció.

Uno de estos pliegos de contratación es para prestar el servicio de Escuelas de Promoción Deportiva hasta 2020. Desde Ganemos aseguran que este contrato finalizaba a finales del pasado mes de mayo y denuncian «la total falta de transparencia y de lealtad hacia el resto de partidos del Ayuntamiento, al no informar en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Deportes de la intención de realizar esta concesión, ni tampoco elaborar el pliego de condiciones con el consenso de los grupos municipales o sin sus aportaciones», según declaró la concejala Pilar Moreno.

El otro servicio es el del teléfono ‘Avisa’ 010, con el que los vecinos pueden avisar al Ayuntamiento de los desperfectos viarios que puedan apreciar en la calle o el mal funcionamiento de los servicios municipales.

Externalización

Desde Ganemos critican que ambos servicios se externalicen. En el caso del servicio de promoción deportiva, «puede hacerse cargo el servicio de Deportes del Ayuntamiento, perfectamente», aseguraron. El concejal Gabriel Risco destacó que «ya denunciamos y votamos en contra de la prórroga del contrato anterior, porque nos parece que reúne condiciones para que sean los propios funcionarios municipales quienes se hagan cargo. Tampoco existe ningún control de la gestión. La empresa saliente no ha presentado la memoria de los últimos años, tal y como solicitamos en comisión».

La agrupación de electores señaló algunas modificaciones de este nuevo pliego. Se centralizan las labores de coordinación, supervisión, atención al público y relación con los centros escolares en manos de una única persona. También se ha reducido la dotación para material en 2.000 euros. Moreno aseguró que «solo están presentes representantes del servicio de Deportes y de la empresa. Echamos de menos a los padres o de algún representante de las AMPAS», dijo Moreno.

La concejala declaró que «lo que demuestra todo esto es el desprecio del grupo popular por el deporte base y la ausencia de una política seria de promoción del deporte, especialmente los minoritarios, como el atletismo o el patinaje. Tenemos la mejor pista de atletismo de Castilla y León y sin embargo no tenemos atletismo en las escuelas».