Ganemos denuncia que el Consistorio no presta atención al comercio

SALAMANCA Martes, 19 diciembre 2017

Ganemos Salamanca expuso ayer las conclusiones de la jornada de trabajo organizada a finales de noviembre con comerciantes de la ciudad. Según los portavoces de Ganemos, Virginia Carrera y Gabriel Risco, la sensación entre los comerciantes de proximidad es que, aunque este tipo de negocios son «los que generan barrio», el Consistorio «no garantiza la igualdad de oportunidades» para este tipo de negocios que, en muchos casos, son iniciativas de «emprendimiento familiar».

Según Ganemos, esa falta de apoyo se plasma en las «trabas burocráticas, los tiempos y los permisos» a los que deben enfrentarse a la hora de abrir un comercio. Entre las quejas más comunes también está la poca visibilidad de las acciones de la Oficina Municipal de Comercio, la falta de iluminación (lo que origina que «existen zonas tristes y apagadas durante todo año») y la carencia de «un plan de dinamización del comercio». La agrupación de electores aboga por redactar un plan de este tipo para facilitar y promocionar la puesta en marcha de un negocio.

Asimismo, para Ganemos son necesarias medidas municipales que favorezcan la adaptación del comercio de proximidad a las nuevas tecnologías, así como las que incentiven el alquiler de locales vacíos. Ganemos plantea ideas como bonos o beneficios fiscales para que los dueños de los locales rebajen los precios.

Canalejas y Anaya

Los portavoces de Ganemos también opinaron sobre el proyecto de renovación de Canalejas y el mercadillo navideño de Anaya.

En cuanto a Canalejas, se trata de una obra que peca de «falta de planificación» y de «opacidad» y que tiene un aire «electoralista», ya que estará terminada a finales de 2018. Gabriel Risco criticó que el PP presente sus planes y exija «adhesión» a los mismo en vez de propuestas para corregirlos. Risco denunció que no se contemple un carril bus, que no hay un estudio previo de movilidad ni medidas para mejorar los cruces con las calles Rosario o Cuesta de Sancti Spíritus, entre otras. «Canalejas es un gran corredor de distribución del tráfico de acceso al centro de la ciudad», aseveró Risco, y las obras deberían haber suscitado un «debate previo». La «falta de planificación» podría perjudicar a los comerciantes y a colectivos com las personas con movilidad reducida.

El mercadillo de Anaya, finalmente, ejemplifica la falta de «principio de igualdad» municipal. Ganemos lamenta la «rapidez extrema» para la concesión de permisos de algunos eventos como el citado mercadillo y las prohibiciones para otros, como sucedió con el mercadillo del barrio del Oeste. «Hay más facilidad en función de quién seas», añadieron.

Virginia Carrera añadió que el Ayuntamiento debería haber garantizado un porcentaje mínimo de casetas con empresas salmantinas.