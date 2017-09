Ganemos acusa al Consistorio de actuar «de cara a la galería» en materia de movilidad Virginia Carrera y Gabriel Risco, ayer. / WORD Afirma que los actos de la Semana de la Movilidad son «puntuales» y no tienen efectos reales a largo plazo porque carecen de continuidad REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 22 septiembre 2017, 12:03

Ganemos denunció ayer que el Ayuntamiento actúa «de cara a la galería» en lo que atañe a la movilidad en la ciudad. La agrupación de electores criticó que las medidas puntuales de esta Semana de la Movilidad que hoy termina carecen de un efecto real a largo plazo, ya que no tienen continuidad y resulta imposible evaluar su impacto o si, realmente, favorecen la movilidad sostenible a través de un mayor uso del transporte público o la bicicleta. «No existe ningún tipo de cambio, en realidad, que hablen de un nuevo modelo y un cambio social. Si realmente apostamos por la movilidad tenemos que hacerlo con medidas permanentes que cuenten con la participación de toda a ciudadanía» dijo la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera. Las actividades de esta Semana de la Movilidad son «puntuales» y «para cumplir un expediente».

El concejal Gabriel Risco dijo que el instrumento con el que, en teoría, cuenta el Ayuntamiento para adoptar medidas es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible pero que éste en realidad no se emplea nunca. «En este tema, como en otros, el equipo de Gobierno del Partido Popular se caracteriza por el inmovilismo, por no hacer nada», comentó . «Esta es una de las políticas que el PP considera ‘de adorno’. Aprobó el Plan en 2013 no porque creyera en otro modelo de movilidad, sino porque era un requisito para acceder a una subvención del ministerio de Hacienda relacionada con el transporte urbano y el autobús», dijo. Risco añadió que no existe ninguna comisión de seguimiento y gestión del Plan de Movilidad, pese a que era un instrumento que estaba contemplada pero que no se ha reunido nunca.

Mociones olvidadas

Virginia Carrera también recordó que se hace evidente el «nulo respeto» de los acuerdos tomados en el pleno de la Corporación, ya que muchas de las mociones aprobadas en los últimos años «siguen en el cajón del alcalde, como tantas otras». Carrera puso como ejemplo la moción que comprometía la puesta en marcha de proyectos de caminos escolares, o la moción conjunta que pretendía mejorar la seguridad en aquellas vías que carecen de carril bici. «Esto habla no solo de que el equipo de Gobierno se desentienda de la movilidad, sino de irresponsabilidad política por desarrollar sus funciones», dijo la portavoz.

En resumen, Ganemos opina que el equipo de Gobierno no cree realmente en la implementación de medidas que favorezcan un modelo de movilidad sostenible para Salamanca y que limita sus actuaciones a medidas que favorecen el uso del vehículo privado «o la inversión en hormigón».