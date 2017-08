«El éxito es hacer lo que te gusta y a mí, lo que hago me encanta» Fran Rivero estará el próximo jueves en el Teatro Nuevo en Ciudad Rodrigo. / Word Fran Rivero - Tenor Forma parte del Coro de la Zarzuela y el próximo jueves 17 actuará en el Teatro Nuevo en una gala solidaria de Manos Unidas SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Domingo, 13 agosto 2017, 12:01

El verano le ha devuelto a sus orígenes, a Ciudad Rodrigo, donde el próximo jueves 17 de agosto protagonizará la gala solidaria que Manos Unidas ha organizado en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y en la que ya adelanta que, junto con el pianista Manuel J. Gutiérrez, deleitarán al público con un repertorio «variado aunque está claro que mi formación es clásica».

Fran Rivero, tenor en el coro de la Zarzuela de Madrid, se define como «tozudo y persistente» a la hora de desarrollar su tarea profesional que, por otra parte, le exige «mucha preparación en tu casa, estás continuamente preparándote, y luego allí mismo tenemos ensayos musicales, de escena y funciones».

En la Zarzuela tienen exclusividad pero si las necesidades del servicio lo permiten, gozan de algunos permisos para desarrollar otras actuaciones o proyectos.

No siempre tuvo claro a qué quería dedicarse en la vida, «lo fui descubriendo poco a poco», pero una vez que se trasladó desde Ciudad Rodrigo a Salamanca para estudiar Magisterio comenzó a interesarse por la profesión de actor, «me picó el gusanillo», comenta.

Fruto de su investigación, se unió a un grupo amateur de teatro, se apuntó a clases de ballet, de solfeo o coro y a partir de ahí se dijo: «Quiero hacerlo». Una vez que terminó Magisterio se marchó a Madrid para estudiar Arte Dramático y en su deseo por ampliar estudios entró a formar parte de la Escuela Superior de Canto y todo lo demás es su ya dilatada trayectoria profesional.

Asegura que «nunca me plantee ser cantante, la vida te va llevando», pero se puede decir que todo le vino un poco rodado y con su formación en canto aparecieron papeles para ‘La Bella y la Bestia’, donde hizo el papel de Bestia; ‘El Hombre de la Mancha’, ‘Cantando bajo la lluvia’, donde también bailaba claqué; además de papeles en zarzuelas, óperas y, finalmente, el coro del que forma parte desde hace años.

Es verdad que en su casa la cantante era su madre, «cantaba mucho porque además las vecinas le decían que lo hacía muy bien y ella cantaba más». Casi en aquella época a los de casa les tenía «un poco hartos» pero él mismo en la sombra, «a escondidas, cantaba».

Como tantos otros artistas, cuando decidió dar el paso y dijo en su casa aquello de que se iba a estudiar a Madrid, tuvo que escuchar aquello de que eso no era una profesión, «mi madre me miró como diciendo, ya volverás, pero la verdad es que volví en momentos puntuales de vacaciones, porque ya me quedé en Madrid y vagando por el mundo, pero sobre todo en Madrid».

Fran opina que «el éxito, fundamentalmente, es hacer lo que te gusta y a mí, lo que hago me encanta y me realiza». Encuentra «apasionante» ponerse todos los días al piano y delante de una partitura para vocalizar y hacer sus ejercicios, «para mí es un regalo».

De igual modo, siente que «estoy triunfando aunque todavía me queda mucho techo, pero vivir de lo que vivo es ya un triunfo».

Perseguir un sueño

En este mundo, al igual que en el resto de profesiones, se podría decir que hay diferentes niveles y «abrirte campo y conseguir papeles y triunfar en teatros importantes es ya otro nivel, estamos hablando de celebrities en el mundo de la ópera» pero está claro que no todo el mundo, necesariamente, debe ocupar esa posición para vivir de la música por eso, «si tienes un sueño hay que perseguirlo, yo todavía persigo el mío» e invita a que todos aquellos que así lo sientan, no cierren su voz bajo siete llaves ya que «todo el mundo tiene una voz, un timbre, igual no para cantar ópera pero puedes educar tu oído, tu voz».

La música le ha llevado a recorrer buena parte del mundo y recuerda que su primer concierto fuera de España, a una edad muy joven todavía, fue en Bratislava pero se ríe cuando declara que «para mí, cantar en cualquier sitio es especial».

En Navidad será su próximo concierto en la Zarzuela, el calendario de todo el año ya está cerrado; pero en octubre está con ‘El cantor de México’, un musical sobre Luis Mariano.

En esta ocasión, como sucede con tantos otros artistas, vuelve a aparecer la palabra superstición para hablar de esos proyectos que todavía no se pueden avanzar pero en los que ya trabaja.

Durante los días que pasa de vacaciones en CiudadRodrigo tampoco deja los ensayos, «espero no molestar a los vecinos», dice, pues no les tiene tan acostumbrados como en su casa de Madrid, donde el vecindario le comenta que le gusta su música o si ese día le han escuchado o no.

Su presencia en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal el próximo jueves 17 a las 22:30 horas surgió de su amistad con Ana Lucas, la delegada de Manos Unidas en Ciudad Rodrigo, y del hecho de que uno tuviera interés en colaborar y la otra en que colaborara.

Las entradas ya se pueden adquirir en la Catedral y a través de las voluntarias de Manos Unidas y también antes de que comience el concierto.

Si duda, una noche solidaria y agradable, con un repertorio «muy conocido» para que la gente de Ciudad Rodrigo y los visitantes puedan disfrutar.