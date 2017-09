Elquin Eleazar Pérez Santos, natural de Jaén (Cajamarca, Perú), es uno de los nuevos párrocos de la provincia de Salamanca que ejerce su ministerio en la parroquia de Peñacaballera, aunque vive en Linares de Riofrío junto a otros compañeros de la congregación de los Oblatos de San José. Además, está estudiando Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca pero fue estudiando la carrera de ingeniero físico «donde Jesús se cruzó en mi camino y me cambió los planes para mi dicha y felicidad», según él mismo afirma.

- ¿Por qué eligió España para estudiar y ejercer su ministerio y concretamente Salamanca?

-La verdad, no me imaginaba estudiar por estos lugares tan representativos culturalmente. Se presentó la ocasión y por gracia de Dios ahora estoy por aquí, tratando de dar lo mejor de mí.

- ¿Cuánto tiempo va a estar en España y cuáles son sus objetivos?

- El tiempo de estancia dependerá mucho del término de los estudios de licencia que estoy realizando; aproximadamente dos años y medio. Los objetivos, por supuesto, son acabar con una licencia en Filosofía y hacer un buen trabajo pastoral como administrador parroquial.

- Pasa la mayor parte del tiempo entre sus estudios en Salamanca capital y su residencia en Linares de Riofrío junto a sacerdotes de diferentes pueblos, a los que acompaña en algunas de sus celebraciones, lo que le deja apenas sin tiempo libre. ¿Es duro tanto ir y venir y tanta actividad?

- Claro que es duro. El éxito en todas sus dimensiones tiene que pasar por sacrificio y mucho trabajo. Lo importante es buscar el equilibrio para evitar la saturación personal y laboral. Lo demás vendrá por añadidura.

- Hasta el momento, del tiempo que lleva en Salamanca y de su deambular por los pueblos, ¿qué es lo más gratificante para usted?

- Lo más gratificante es el conocimiento y apertura hacia una cultura distinta a la que estaba acostumbrado hace poco. Aquí es dónde uno no solo se siente un ciudadano universal sino también un peregrino de su propia historia.

- ¿Y lo más duro?

- Ver como nuestra madre en la fe (España), está tan anciana y proclive a morir.

- A la hora de acudir a algún pueblo para participar en la eucaristía, ¿ha encontrado alguna dificultad?

- Pienso que, al principio, al igual que todos, las rutas y vías nos resultaron complicadas por la variedad de salidas que tienen las carreteras. Entonces era fácil confundirse y resultar en otro pueblo.

- ¿Qué relación mantiene con los sacerdotes españoles?

- Relaciones de amistad y cercanía. Es más, vivimos injertados en un arciprestazgo que nos ha abierto las puertas con mucha alegría y disposición. Frecuentemente nos encontramos en las labores pastorales y en algunos eventos eclesiales.

-¿Ve mucha diferencia entre la forma de vivir la religión y la fe en su país y la forma cómo se hace en España?

- No es propio en mí comparar. Pero si se trata de una apreciación crítica, la diferencia es notable; ya lo dije, la fe en estos lugares depende fundamentalmente de personas muy adultas y no se aprecia una juventud que respalde la esperanza de volver a ver una Iglesia viva y renovada. En cambio, la Iglesia en Perú, y creo yo en toda Latinoamérica, es aún joven y el secularismo no ha llegado a calar (todavía) en la persona de muchos católicos.

- Tras sus estudios de Filosofía continuará camino en su país o quizás en otros latitudes, ¿cómo le gustaría que recordaran su paso por España?

- Como un sacerdote comprometido con su labor pastoral y alegre de compartir su consagración.

-¿Hay alguna cosa que le haya llamado significativamente la atención al llegar a Salamanca?

- Aparte de la comida, que por cierto es muy sabrosa; me llama mucho la atención que todavía se huele ese paso de la santidad heredada por vuestros santos españoles. Hace poco conocí a una venerable anciana que personalmente creo yo, es una santa, y de esas que nadie se da cuenta y que vive solo para agradar a Cristo. Ese día sentí la presencia de Cristo en mi vida y en estos lugares.

- ¿Hacia dónde cree que camina la Iglesia?

- Con mucho entusiasmo y convicción puedo decir que camina hacia una renovación estructural inyectada de una nueva sabia de santidad y sobre todo creo yo que se dirige hacia un nuevo éxodo, buscando por cierto la salvación del hombre.

- Es una persona joven en una institución arraigada en el pasado, ¿considera que la Iglesia debería cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos?

- A mi parecer, todos los católicos hemos estado centrados en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta de lo esencial en nuestra vida. Cristo es lo primero y a partir de Él tenemos que mirar los signos de los tiempos. Si pensamos hacer un cambio, ha de ser de nosotros mismos, los que integramos la Iglesia. La esencia de la Iglesia: Cristo «ayer, hoy y siempre» dependerá mucho de nuestra fidelidad a su palabra.

- Cada vez hay menos vocaciones, ¿a qué cree que se debe esto?

- El problema no son la falta de vocaciones. Dios sigue llamando dice el Papa Francisco. El principal problema es la falta de un verdadero testimonio de nuestra consagración a Jesús. No hemos traslucido la alegría de verse llamados y amados por Dios. Ese es el dilema de hoy.