Exigen que las instituciones se sitúen «en la vanguardia» de la protección arqueológica Excavaciones en el solar de la calle San Pablo y San Buenaventura, en el que han aparecido restos romanos. Defensa del Patrimonio lamenta que no tengan «un mayor aprecio» por los últimos hallazgos en la ciudad 15 agosto 2017

Salamanca tiene casi 2.700 años de vida documentados. A lo largo de esos 27 siglos han pasado por aquí íberos, romanos, visigodos y musulmanes y todos han dejado huella en la ciudad, en unos casos más profunda que en otros.

El subsuelo de la capital encierra aún muchos secretos de la pequeña historia de Salamanca. Hace unas semanas se descubrieron restos de origen romano en el cruce de la calle San Pablo y San Buenaventura. Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ya solicitó en su momento la «protección integral» para dichas ruinas porque «permitían conocer el desarrollo urbanístico de ese ámbito de la ciudad desde los primeros pobladores del mismo».

Habida cuenta de que las administraciones podrían no estar demasiado dispuestas a proteger el hallazgo, la asociación emitió un nuevo comunicado recordando a la Junta y al Ayuntamiento «sus competencias y el respaldo legal hacia la conservación del patrimonio común, el cual debe prevalecer sobre cuestiones urbanísticas, particulares y mercantiles». Según los patrimonialistas, las administraciones tienen que «molestarse» y aplicar las normas para conservar los restos.

Jesús Delgado, de la asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, afirma que las administraciones «obviamente» no hacen lo suficiente. «Deberían estar a la vanguardia» de la protección de las ruinas arqueológicas y concediendo «más valoración» a éstas. En esta línea, lamentan que las instituciones suelan optar «por los más cómodo» que «es decir que el hallazgo no tiene valor y que no vale la pena hacer nada». El inconveniente de los restos de San Pablo «es que no están en suelo público o de una institución pública. Para las administraciones es un problema decirle al particular o la empresa que hay que conservarlo y que se le compensará con más edificabilidad en altura o en el patio. Son molestias que la administraciones debe tomarse, pero antes de meterse en eso dicen que no tiene valor, documentan el hallazgo y si hay alguna pieza la envían al museo y ya está». La asociación opina que las instituciones deberían tener «un mayor aprecio por lo que aparece». En esta línea, añaden que la ley regional del patrimonio tiene algunos puntos que «merecen ser revisados», como el que dice que las excavaciones deben ser financiadas por el promotor de la obra, porque depositan una «presión añadida» sobre los arqueólogos

Esa petición para implicarse en la protección del patrimonio también incluye a la sociedad civil. Defensa del Patrimonio cree que «nuestra sociedad debe ser más respetuosa con este pasado y ese patrimonio formado a lo largo de siglos y milenios. Por eso, documentar y levantar los descubrimientos es una gran responsabilidad compartida por todos».

Así, cree que «debemos sopesar, por tanto, si queremos sustituir la historia por un garaje y dejar éste como ‘brillante’ huella del siglo XXI a nuestros descendientes. Hasta la fecha así ha sido y el legado arqueológico ha quedado supeditado a nuevas necesidades de aprovechamiento bajo rasante; basta recordar lo acontecido en las bibliotecas universitarias Abraham Zacut y Vargas Zúñiga, en la sede de FunCOAL o en la parcela de El Candil, entre otros».

Volviendo a los restos de San Pablo, éstos importan por sí mismos y por lo que revelan de la historia romana de la ciudad. Jesús Delgado opina que «tiene valor a nivel de Salamanca, de lo que fue, y en base a eso hay que rescatarlo y en este caso más». Las ruinas están en una zona extramuros de la cerca romana, que discurría por lo que hoy es la cuesta de Carvajal, «y por eso tiene aún más interés». En esa manzana «hay muchas parcelas y edificios» y cada vez que se excava ahí «se descubre un fragmento» de la Salamanca romana. «Hay que tener más precaución y no decir que no vale porque lo que hay en el resto de la manzana no se conoce lo que hay».

¿Qué más puede aparecer en ese solar? Una excavación arqueológica, afirman desde la asociación «se fundamenta en los métodos empleados para la recuperación y registro, pero ésta es una actividad irrepetible puesto que conlleva la destrucción del hallazgo, o de buena parte del mismo en su afán por descubrir los restos de mayor antigüedad». Las primeras fotos que se difundieron del hallazgo son de hace unas semanas y los restos que aparecen son prácticamente de la edad contemporánea. Conformen profundicen en los sedimentos surgirán ruinas más antiguas. «Los profesionales que trabajan en nuestra ciudad lo son en mayúsculas, sin duda, y no avanzan en su trabajo sin tener buenas pruebas de lo que pueden descubrir en fases siguientes», añaden los patrimonialistas, que esperan que los arqueólogos «valoren muy bien» sus hallazgos. Defensa del Patrimonio pedirá los informes a la Juntacuando concluyan las excavaciones para conocer con detalle qué oculta ese rincón de nuestra historia. Con suerte aún no habrá un garaje encima.