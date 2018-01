«España funciona con pruebas y es lo que faltaba en el caso de Diana Quer» Un momento de la presentación ayer del libro ‘Sangre, sudor y paz’. / LAYA El coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez, ha estado al frente de esta investigación y presentó ayer en Salamanca su libro sobre la historia de ETA EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Jueves, 11 enero 2018, 11:46

La Unidad Central Operativa (UCO) ha sido la encargada de investigar y resolver el caso de la desaparición de Diana Quer. Al frente de la misma ha estado el coronel jefe Manuel Sánchez, que ayer estuvo en Salamanca para presentar su segundo libro sobre la historia de ETA, titulado ‘Sangre, sudor y paz’.

Al respecto del caso de la joven asesinada en Galicia, el máximo responsable de la UCO respondió a una pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿Se podía haber detenido antes al autor? «No, porque no había pruebas y en España se funciona con pruebas, es la eterna pregunta que todo el mundo hace, y es lógico desde el punto de vista del ciudadano, pero en España funciona el imperio de la Ley y las pruebas», detallaba el coronel jefe.

Un hecho que ha marcado los tiempos en el caso de Diana Quer, y según ManuelSánchez, «en cualquier delito», porque como aseguraba ayer, «los sospechosos que investigamos hasta que no se tienen pruebas son gente libre y pueden seguir delinquiendo, y aunque tu sepas que alguien es malo, hasta que no se demuestra tienes muy difícil hacer nada contra él, en este ámbito y en cualquier otro delito».

Del autor del asesinato, a la unidad que dirige Manuel Sánchez les ha sorprendido poca cosa, «porque es un tipo de delincuente que conocemos, tenía ventaja, jugaba en su terreno y conoce las fuerzas y cuerpos de seguridad y sabía cómo esquivarnos y no caer en dejar pruebas que le incriminaran». Pero como admite este coronel jefe, «era cuestión de tiempo, y tarde o temprano llegan, y de hecho, cuando se le detuvo tenía sus días contados, lo único que faltaba era poder situarlo en el sitio, la hora y el momento donde estuvo Diana Quer en sus últimos momentos».

En la investigación, todo apuntaba a él, «pero había que poner las pruebas encima de la mesa al juez, y esas pruebas eran un estudio muy técnico que costaba mucho tiempo». Y dichas pruebas estaban a punto de poder presentarlas ante el juez, «y a partir de eso, ver qué ordena». Lo que también quiso dejar claro ayer Manuel Sánchez es que si había algo fundamental para su unidad, la UCO, era encontrar el cuerpo de Diana Quer, «y eso no era fácil, detenerlo hubiésemos podido porque la sospecha era fuerte, pero si lo hubiésemos detenido y no hubiéramos encontrado el cuerpo, para nosotros, no ya como Policía, sino desde el punto de vista humano, por esos padres, no encontrar el cuerpo era un fracaso».

Respecto al libro que presentó ayer junto a Lorenzo Silva, coautor de ‘Sangre, sudor y paz’, Manuel Sánchez recordó que se relata una historia triste, «es una página triste de la historia de España, que durante décadas y días, los telediarios abrían con noticias, atentados, bombas, muertos ...y eso hoy en día ya es historia». En sus 515 páginas, se cuenta la historia de la banda terrorista, y como subraya Sánchez, «cuando uno sabe el final de la película es fácil ver qué se podía haber hecho mejor, pero en general, el Estado de Derecho tenía que haberse quitado antes los complejos y haber abordado un cambio de leyes sin ningún problema», algo que como recuerda el coautor del libro, «lo hicimos en el año 2000 con un pacto de Estado entre los presidentes Zapatero yAznar, pero había que haberlo hecho mucho antes, porque todo el mundo sabía que el entorno de ETA era ETA, y eso lo alargó un poco más».

Sánchez reconoció que de ETA se ha aprendido mucho, «y en España tenemos una manera de afrontar el terrorismo que no tiene ningún país europeo, no porque seamos más listos sino porque durante 50 años nos han castigado tanto que nos ha hecho aprender técnicas, procedimientos, cambios legislativos y una manera de afrontar situaciones».