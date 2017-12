Equo reitera que pedirá el derribo del parque de maquinaria si el Consistorio no lo cierra Luis Castro, en representación de los vecinos de Tejares; Gabriel Risco y Manuel Serrano. / WORD La formación recomienda al Ayuntamiento que negocie cómo darle un nuevo uso a las naves y oficinas y que traslade las máquinas a otro lugar D. BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 5 diciembre 2017, 12:08

El partido Equo no dejó ayer ningún lugar para las dudas o las interpretaciones. O el Ayuntamiento se lleva el parque de maquinaria de Huerta Otea a otro lugar o dentro de tres meses, cuando se cumpla el plazo dado por la ley, pedirán la ejecución de la sentencia que obliga a cerrarlo y a desmantelarlo para que la ribera del Tormes recupere su estado natural.

La exigencia de Equo se sostiene en que el Tribunal Supremo desestimó la semana pasada el recurso que el Consistorio presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Dicha sentencia anulaba la autorización que la Confederación Hidrográfica del Duero concedió al propio Ayuntamiento para legalizar la situación del parque de maquinaria de Huerta Otea, construido en una zona inundable del río. Según Serrano, «si el Ayuntamiento se aviene a no continuar» pleiteando y sí a negociar «se podría plantear la posibilidad de que, retirando el parque de maquinaria, se pudieran dedicar las instalaciones a otras cosas». Serrano se refiere a las naves y oficinas, que podrían tener un uso social o lúdico, previa consulta con los técnicos municipales. «Y si no es así», añadió, pedirán la ejecución de la sentencia «y el derribo» de todo el parque. Las máquinas «en ningún caso» seguirán allí. Según Equo, el lugar «razonable» para construir el parque de maquinaria era el antiguo depósito de vehículos, en Villamayor, y no una zona inundable de la orilla del Tormes.

Serrano también aconsejó al Ayuntamiento que no solicite otro informe técnico a la CHD, como anunció en el último pleno el equipo de Gobierno, para tratar de legalizar la situación del actual parque. Serrano explicó que la CHD ya redactó un informe técnico en contra del parque, que posee una copia de dicho informe y que lo entregará a la justicia si es necesario porque «desmonta» los argumentos del Consistorio. Según Serrano, no pudo presentar el documento en el último pleito porque lo recibió cuando el caso ya estaba visto para sentencia.

El concejal de Ganemos Gabriel Risco cargó ayer de nuevo contra la «chulería y el capricho» de un Ayuntamiento que cree que está «por encima de la ley» y advirtió de que su partido exigirá el cumplimiento de la legalidad «a rajatabla» porque el parque está «en el terreno menos idóneo». Risco pidió al equipo de Gobierno que «no se empeñe en seguir perjudicando los intereses generales», que acepte el fallo judicial y que no convierta el caso del parque de maquinaria en otro Corona Sol o en otro Corte Inglés.