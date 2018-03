Educación promueve un plan piloto para detectar alumnos con altas capacidades El director provincial de Educación de Salamanca, Ángel Miguel Morín, en su despacho / Manuel Laya El programa intenta hallar a estos colegiales de forma «precoz» y en 1º de Primaria DANIEL BAJO PEÑA Salamanca Sábado, 17 marzo 2018, 11:23

La Junta de Castilla y León ha elaborado un novedoso procedimiento de cribado para «dar luz y visibilizar» a los colegiales «susceptibles de ser alumnos de altas capacidades» y hacerlo «desde los primeros momentos de escolarización, cuando empiezan, en 1º de Primaria», explica el director provincial de Educación de Salamanca, Ángel Miguel Morín. Dicho proyecto, que consta de varias pruebas, ya se está llevando a cabo «de forma experimental» en algunos centros de Salamanca «que se han adherido voluntariamente» a esta experiencia piloto. En resumen, las autoridades educativas están ‘poniendo a punto’ una nueva herramienta para detectar alumnos con altas capacidades prácticamente en cuanto empiezan su formación escolar y varios colegios de Salamanca participan en este interesante proyecto educativo. De hecho la LOE y la LOMCE ya hablan de la detección e intervención precoz con estos estudiantes.

El director provincial de Educación apunta que «estamos en plena fase de elección de centros y de aplicación» del programa para la detección temprana de colegiales con altas capacidades. «Hace unas semanas», aclara, «reunimos a todos los orientadores, tanto de los equipos de orientación educativa, que intervienen en infantil y primaria, como a los de secundaria, para que tuvieran conocimiento, y se les presento el programa».

Los orientadores realizan «una labor de sensibilización» en los colegios y «poco a poco» a los centros se les pasan las herramientas del programa. Las pruebas en sí se realizarán«a medida que los centros se vayan sumando, a caballo entre el segundo y el tercer trimestre. Estamos en una fase de concienciación a los colegios. Los orientadores están impulsando que centros determinados puedan acogerse a este plan piloto».

Muestra representativa

¿Cuáles son esos colegios? Ángel Miguel Morín apunta que la cantidad «fluctúa» y que varía prácticamente a diario. «Queremos que sean centros públicos y concertados, urbanos y rurales... queremos que la muestra sea significativa, para validar la herramienta».

Por otra parte, fuentes de la Junta señalan que prefieren no centrar la atención sobre ningún colegio de la capital o la provincia para evitar presiones sobre los alumnos y los profesores y para no desvirtuar los resultados de las pruebas que, recordemos, forman parte de un proyecto piloto.

Además, Salamanca no es la única provincia que está aplicando este plan de cribado. «Todas las provincias de la región» participan, explica el director de Salamanca. Es una iniciativa «promovida por la Junta, que la ha puesto en marcha». La administración usará todos los datos que se recopilen a lo largo y ancho de la región para «validar el proceso» de detección de alumnos con altas capacidades. O dicho de otra forma «cuando la herramienta se aplique y se valide, porque por eso hay centros piloto, queremos que sea ya estadísticamente valida para poder ser usada en Castilla y León». La Junta intentará que el proceso de cribado esté a punto «lo antes posible».

El programa consta de cuatro fases. La primera es un cuestionario al profesorado de 1º de Primaria. En función de los resultados, los alumnos que superen determinadas puntuaciones pasan a una segunda fase, en la que se plantea un cuestionario a las familias. Los alumnos que alcancen las puntuaciones requeridas se considerarán «susceptibles de tener altas capacidades» y accederán «a una prueba objetiva». Finalmente, los que superen este cuarto filtro accederán a una evaluación psicopedagógica.

Cuanto antes, mejor

Ángel Miguel Morín insiste que la clave de todo el proyecto de la Junta es la detección temprana, ya que los alumnos con altas capacidades también necesitan «atenciones especiales». La administración regional lleva años trabajando con alumnos con altas capacidades y aplicando programas de detección, pero ahora va un paso más allá. En palabras del director «sabemos cómo diagnosticar» altas capacidades «y ahora nos preocupa el cuándo», para que estos alumnos lo sepan prácticamente en cuanto empiecen a ir al colegio. «Cuanto antes detectemos las altas capacidades, antes podremos intervenir con ellos. Y como no todas las altas capacidades son iguales, no todos los alumnos precisan igual respuesta educativa. No podemos esperara a que estén en la ESO para darnos cuenta de sus altas capacidades, si hay una posibilidad de intervenir de forma precoz».

Ya que la participación de los colegios es imprescindible para aplicar las pruebas del programa piloto de cribado, recoger los datos y facilitárselos a la Junta para que ésta ‘afine’ el procedimiento, cabe preguntarse cómo recibieron los centros educativos salmantinos la propuesta para participar. Según el director provincial de educación, la respuesta fue buena. «En general, en los centros, todo profesional busca mejorar su praxis docente. Es cierto que están sobrecargados de montones de tareas distintas a lo que es el ejercicio de la docencia, es algo evidente, pero siempre hay receptividad», explica. «¿Qué buen profesional no quiere lo mejor para sus alumnos?», se pregunta. La Junta, además, ha preparado «actividades formativas para estos profesores», para que conozcan el programa, cómo funciona y qué objetivos persigue.