Bob Dylan engrandecerá el VIII Centenario con un concierto el 24 de marzo El vicerrector para la Conmemoración del VIII Centenario, Mariano Esteban, presentó en el Ayuntamiento el concierto de Bob Dylan. / VÍCTOR ANTORAZ Actuará en el Multiusos Sánchez Paraíso y Salamanca será, junto con Madrid y Barcelona, las únicas ciudades españolas incluidas en su próxima gira europea RICARDO RÁBADE SALAMANCA Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:26

La proyección en todo el planeta del VIII Centenario experimentará un salto cualitativo el 24 de marzo de 2018 con el concierto que ofrecerá en el Multiusos Sánchez Paraíso el cantante norteamericano Robert Allen Zimmerman, consagrado mundialmente desde hace cinco décadas en todo el mundo como Boy Dylan. El sumo sacerdote del folck rock iniciará en Salamanca su nueva gira española, según anunciaron ayer el alcalde Alfonso Fernández Mañueco; el vicerrector para la Conmemoración del VIII Centenario de la Universidad, Mariano Esteban, y Christopher Ortiz, de Riff Producciones. El emblemático compositor y cantante norteamericano actuará en nuestra ciudad dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo del VIII Centenario de la Usal, en el marco del ciclo ‘Ex cátedra”.

Más información Bob Dylan actuará en Salamanca el 24 de marzo

El alcalde recordó que en noviembre ya anunció que la programación incluiría conciertos de artistas internacionales vinculados a esta conmemoración, con el objetivo de dar una mayor promoción al evento como ya sucedió en 2002 con motivo de la Capitalidad Cultural Europea.

En cuanto a los temas que pondrá sobre el escenario del Multiusos Sánchez Paraíso, Christopher Ortiz explicó que su compañía ya ha promovido tres giras del compositor norteamericano y que «es bastante impredecible». No obstante, expresó su deseo de que Dylan apueste por grandes éxitos de su carrera, por lo que se ha decantado últimamente. Este concierto será el primero en España de su nueva gira, lo que permitirá al público disfrutar del cantante por primera vez en Castilla y León después de su presencia en el ciclo Músicos en la Naturaleza, que tuvo lugar en Gredos en 2008.

Dylan, que ha cumplido 76 años y atesora una extraordinaria trayectoria musical de cinco décadas, es conocido por desarrollar nuevas expresiones poéticas en la canción tradicional americana y por ser uno de los poetas más consagrados del siglo XX. El valor de su repertorio es incalculable, con canciones como ‘Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again’, ‘Just Like a Woman’, ‘Blowi in the Wind’, ‘The Times They are A-Chagin’, ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’ ‘All Along the Watchtower’, ‘Mr Tambourine M’n” o ‘Like a Rolling Stone’. El compositor y cantante, que fue galardonado en 2016 con el Premio Nobel de Literatura, acaba de lanzar en marzo el primer disco triple de su carrera, ‘Triplicate’, que incluye 30 versiones de temas clásicos de la música americana.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con numerosos galardones. Sus discos han recibido varios premios Grammys, Globos de Oros y premios de la Academia y su nombre aparece en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores. Fue investido Caballero de la Orden de las Artes y la Letras por el ministro de Cultura de Francia, en 1990. En 2007 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2008 le otorgaron un reconocimiento honorario del Premio Pulitzer. En 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Barack Obama y en 2016 la Academia Sueca le agasajó con el Nobel de Literatura.

Las letras de sus canciones tratan sobre una gran variedad de temas sociales, políticos, filosóficos y literarios. Y sido capaz de personalizar géneros musicales como el blues, el country, el góspel, el rock and roll, el jazz o el swing, entre otros.