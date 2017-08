«Estamos muy descontentos con el tema del techo de gasto»

El municipio de El Cabaco se suma desde ayer a la larga lista de municipios que celebran sus fiestas patronales en este mes de agosto, unos festejos de los que habla el primer edil, quien no olvida realizar las reivindicaciones pertinentes.

-Las fiestas de San Juan Bautista se iniciaron ayer mismo en El Cabaco con actividades para niños, ¿contemplan este año alguna novedad en su programación?

-Prácticamente ninguna porque seguimos la misma trayectoria de todos los años.

-Hoy tendrá lugar la inauguración oficial de las fiestas con su saluda y el pregón, ¿quién lo realizará este año?

-Una persona del pueblo, Jesús de la Cruz, que es fraile y siempre se ha portado muy bien con el pueblo. El año pasado nos regaló cuatro cuadros y este año otros cuatro; y ha realizado varias exposiciones de su obra en El Cabaco.

-Además del pregón, también está anunciado durante este acto la realización de un homenaje.

-Sí, entregaremos una placa a la familia de Melchor Sánchez, que falleció en febrero. Será un reconocimiento a los años que ha dedicado al pueblo, por eso aprovecho para invitar a todos los vecinos, para que nos acompañen en este homenaje.

-Este año de nuevo contarán con novillos, en lugar de con vaquillas.

-Tendremos una Clase Práctica de la Escuela de Tauromaquia. La novedad este año es que en lugar de dos novillos serán tres y es un festejo abierto a todos los públicos. Pero no tendremos vaquillas, porque eso significaría duplicar los gastos, en lo que a permisos se refiere.

- A una persona que no conozca El Cabaco, porque le invitaría a disfrutar de estas fiestas.

-Invitar lo hacemos a toda la gente, vecinos y público en general, para que vengan a pasar unos días con nosotros, y especialmente al festejo taurino. Por otro lado, al que no conozca El Cabaco le diría que se trata de la puerta de entrada a la Sierra de Francia y del punto de partida para visitar cualquier parte de esta zona. Sin olvidar, que las gentes de El Cabaco son muy acogedoras, abiertas y que contamos con una belleza natural y con una grandes vistas desde la Peña de Francia, que es el mirador de toda la Sierra de Francia.

-En otro orden de cosas, ¿qué nos dice de la gestión municipal?

-Estamos muy descontentos con el tema del techo de gasto, como todos los alcaldes, me imagino, porque llegamos a final de año con un superávit en las cuentas municipales bastante amplio y sin embargo no podemos ejecutar ninguna obra fuera de presupuesto, porque no nos lo permiten. Por ello, no podemos actuar como quisiéramos y esto lleva a que todos los pueblos -porque la mayoría tenemos dinero- estemos con las manos atadas en el tema de querer hacer cualquier cosa para mejorar las infraestructuras de los pueblos.

-Hay una cuestión en la que está muy implicado el municipio de El Cabaco, como es el del aprovechamiento micológico, ¿cómo está esta cuestión?

-Estamos pensando en hacer una nueva asociación, en lugar de continuar con la antigua que había, en vista de los problemas burocráticos con los que nos estamos encontrando. Para ello, tendremos que hacer una reunión en breve. De todas formas, hasta diciembre seguimos con Cesefor.

-El Centro de Interpretación de la Minería vuelve a estar cerrado, parece que no cuajan estas instalaciones, ¿tiene algo en mente el Ayuntamiento para este lugar?

-El último adjudicatario lo ha dejado también, por lo que estamos dándole vueltas a un par de ideas para sacarlo adelante y qué vuelva a funcionar, pero con un cambio sustancial y otro planteamiento.

-Hace poco tiempo han inaugurado la pista de pádel, que era uno de los proyectos que tenían a corto plazo, ¿qué otros proyectos pretenden ejecutar desde el Ayuntamiento?

-Con las ayudas ZIS (Zona de Influencia Socioeconómica) del Parque Natural, que las hemos recuperado, la idea es crear un punto limpio en el municipio, para poder recoger todos los residuos que no se pueden echar a la basura, como electrodomésticos, etc.