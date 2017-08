Desalojadas las 70 familias que ocuparon de forma ilegal un edificio en Los Alcaldes Algunas de las familias que habían ocupado el edificio, en la zona que fue vallada, de la que si salían no podían volver al interior. / LAYA La actuación policial comenzó a primera hora de la mañana con el vallado de los bloques EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Jueves, 24 agosto 2017, 11:44

El bloque de viviendas que fue ocupado de forma ilegal en la calle Alcalde García Peñuela quedó vacío durante la tarde de ayer, cuando las últimas familias que lo ocuparon (hasta un total de 70), se llevaban las escasas pertenencias que allí tenían. Esta situación se ha producido tras el operativo puesto en marcha de forma conjunta por la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Salamanca, con presencia tanto de Policía Nacional comoLocal.

Sobre las ocho de la mañana se procedió al vallado de todo el perímetro del edificio, cuyo ruido alertó a los ocupantes que al despertarse y bajar de las casas comprobaron que quienes salían de la zona de las vallas no podían volver a entrar, por donde quedó una única entrada, custodiada en todo momento por varios agentes policiales. Hasta el lugar se personó una asistente social del Ayuntamiento que tomó los datos de los ocupantes ilegales del edificio para analizar su situación. Asimismo, se cerraron físicamente los accesos exteriores e interiores al garaje del edificio, como informaban desde el Consistorio. Asimismo, se fueron precintando las viviendas que quedaban desocupadas.

La Policía Nacional custodiaba la única entrada fijada en el edificio

Con los datos recogidos, los Servicios Sociales municipales analizaron la información facilitada de cada uno de los ocupantes para estudiar una posible retirada de las ayudas que percibían algunos de ellos. Ante esa situación, decidieron abandonar el edificio.

Las primeras ocupaciones comenzaron hace un mes. Yolanda y su marido fueron los primeros. Y así lo confirmaban ayer delante de la valla instalada por la Policía. Hicieron suya una de estas casas del barrio de Los Alcaldes junto a su cuatro hijas, de entre 13 y 18 meses. «Siempre hemos estado de alquiler pero ahora nos van a desahuciar por con los ingresos que tenemos no nos lo podemos permitir», admitía la mujer. «Lo vimos vacío y que estaba abierto, pero no tenemos ni luz ni agua, hemos dormido en colchones y alumbrando con velas», relataba. Al respecto de estos suministros esencias, desde el Ayuntamiento reconocían que han trabajado en colaboración con las empresas suministradoras para evitar que dispusieran de los mismos. Yolanda quiso dejar claro que «no somos perros ni matamos a nadie, y así nos hemos sentido rodeados de vallas, no queremos salir porque ¿qué hacemos con nuestros hijos».

Las familias reclamaban un alquiler social adaptado a sus escasos ingresos

Ramón y Agustina Lozano ocuparon otra de estas viviendas hace una semana. «Nos han encerrado como si fuésemos perros», denunciaban él a escasos metros de los agentes policiales. «Queremos que nos pongan un alquiler social que nos podamos permitir, y no nos negamos a pagar la luz o el agua, yo con 500 euros y cuatro hijos no tengo para más», precisaba. Esta pareja tiene cuatro hijas, de entre 12 y dos años y según apuntaban, llevan 13 años en lista de espera para optar a un piso social. «Nos enteramos de que había un piso vacío y nos metimos, y en cuanto me entere de otro voy hacer lo mismo», reconocía Agustina, ya fuera de las vallas y con su marido en el interior a mediodía. Su intención es hacer las cosas «legales», a través de «un alquiler social, porque sabemos que el Ayuntamiento tiene pisos cerrados y sabemos dónde están». Ella insistía en que ocupar esa vivienda no ha sido por gusto«sino por necesidad».

Otros de los rostros de esta ocupación fueron Candelas y David, una joven pareja que hasta el momento de entrar en este edificio del barrio de Los Alcaldes vivían en una furgoneta, aparcada justo enfrente. «Mi marido cobra 200 euros por su trabajo de repartidor y con ese dinero si pagas un alquiler o la luz, no comes», argumentaba. Detrás de las vallas colocadas por la Policía denunciaban sentirse «como cucarachas, encerrados». Por su parte, David solo pide una solución:«Que nos cobren un alquiler pero más bajo, no nos negamos a pagar, o al menos podemos optar a un trabajo digno, porque sentimos discriminación por ser gitanos».

El Ayuntamiento ha estudiado una posible retirada de las ayudas que perciben algunos

Junto a ellos está Lorena, embarazada y a punto de salir de cuentas, que lleva ocho días en este edificio, «durmiendo en el suelo». Las historias se repiten, y se acercan a la valla para contarlo, porque si salen, no vuelven a entrar, y los que estamos fuera, tampoco podemos acceder dentro. María del Carmen tiene 65 años y hasta hace tres semanas vivía en una furgoneta, «porque no tengo dinero para pagar una renta». Ayer por la mañana salió a comprar sus pastillas para la tensión de la vivienda que había ocupado, «y no he podido entrar, dentro está mi nieto de 13 años». Ella dormía en un colchón, porque con 360 euros que cobra no le da para mucho más, como ella admitía.