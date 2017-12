El PP defiende la Constitución de 1978 porque «está en plena vigencia y forma» Foto de familia de los miembros del PP que participaron en el reparto de ejemplares. / VÍCTOR ANTORAZ Los populares repartieron 1.000 ejemplares de la Constitución por las calles de Salamanca con el presidente del partido a la cabeza REDACCIÓN / WORD Jueves, 7 diciembre 2017, 12:11

Los populares salmantinos salieron ayer a la calle para defender y reivindicar que la Constitución Española «es el armazón más importante» en el que se sustentan estos 39 años de prosperidad y desarrollo económico que han tenido los españoles. Para conmemorar esta fecha, se repartieron un millar de ejemplares entre los ciudadanos por las calles del centro de la ciudad. El presidente del partido, Javier Iglesias, sostuvo que la «Constitución del 78 está en plena vigencia y forma», según informó Ical. A través de este acto simbólico quisieron poder de manifiesto que la Carta Magna «continúa siendo la solución, frente a lo que la califican como el régimen del 78».

En ese sentido, Iglesias declaró que en el momento delicado de la estabilidad de España en el que algunos pusieron en peligro la estabilidad y unidad democrática, «la aplicación del artículo 155 devolvió a todos los españoles la tranquilidad, el sosiego y la esperanza». Asimismo, remarcó que desde el PP no se oponen a una reforma para adaptarla a los tiempos, pero insistió en la necesidad de «un consenso».

Javier Iglesias abogó porque la Constitución de ahora «sea el texto legal que una a todos los españoles» y declaró que «no sería bueno hacer movimientos en falso». A su juicio «todo lo que se hizo en el 78 vale» e insistió en que «no se puede echar por tierra ese consenso que refrendó que España es una de las democracias más sólidas», por lo que sería «un grave error caer en esa tentanción».

Por su parte, la diputada María Jesús Moro, presente en este acto, destacó la importancia de «mantener vivo el espíritu constitucional», en una fecha clave para defender el pacto social, político y económico más importante de la España moderna. Además, sostuvo que los pactos que se hacen de manera estratégica «no significan nada frente al marco de convivencia de la Constitución», y remarcó que «esas reglas del juego son las que permiten tener una seguridad y referencia para todos» a lo que sumó que «la Constitución no tiene fronteras». Moro declaró que los populares «no somos inmovilistas», porque «mientras no haya otro pacto con mejores condiciones que lo pueda sustituir, debe seguir y ser defendido», como apuntó. Asimismo, recordó que hay grupos politicos que no quieren un marco de convivencia común y quieren la ley «para cumplirla a conveniencia».

Un millar de ejemplares

Durante la mañana más de una veintena de populares salmantinos salieron por las calles de la ciudad para repartir un millar de ejemplares de la Constitución Española a los ciudadanos y conmemorar el día de esta «norma suprema del ordenamiento jurídico español».

El presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, Ángel Fernández, destacó la importancia de que los jóvenes salgan a la calle para reivindicar y defender «la plena vigencia y el orden constitucional», aunque como apuntó, haya algunas formaciones políticas que se refieran al escrito como «el régimen del 78». A su juicio, la Carta Magna es «el pacto entre generaciones”, un texto que definió como «la norma que permitió vivir el período más largo de convivencia y progreso de España». Así, se mostró orgulloso de poder celebrar esta fecha y hacer partícipes a todos los ciudadanos.