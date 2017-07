El cupón de Calixto y Melibea Ismael Pérez y Alfonso Fernández Mañueco, con una réplica del cupón. / MANUEL LAYA La ONCE ha elegido la imagen del famoso jardín salmantino para ilustrar la tirada de 5’5 millones de décimos del 25 de julio REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 21 julio 2017, 11:29

El Huerto de Calixto y Melibea, que albergó los tráfgicos amores de los protagonistas de ‘La Celestina’, de Fernando de Rojas, es la imagen del cupón de la ONCE del martes, 25 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este jardín romántico, uno de los más visitados de Salamanca.

La presentación de este cupón fue realizada ayer por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez Blanco, en un acto en el que estuvieron acompañados por la presidenta del consejo territorial, Arancha Casado, y por la directora de ONCE en Salamanca, María Ángeles Ruano. El alcalde de la capital agradeció a la ONCE la elección del conocido parque salmantino para ilustrar el cupón y comentó que es una oportunidad de que Salamanca sea aún más conocida. Mañueco también recordó las últimas actuaciones consistoriales en materia de accesibilidad, como la instalación de semáforos con avisadores acústicos.

El delegado de la ONCE, por su parte, opinó que los compradores se fijarán en Salamanca y que podrían sentir el impulso de venir a conocer la ciudad.

El huerto

Este jardín está construido sobre la antigua muralla, y ofrece al visitante una buena vista de la ciudad de Salamanca y del río Tormes. Su diseño trata de dar al conjunto un aire romántico y medieval. Cuenta con cientos de variedades arbóreas y florales, y una superficie de 2.500 metros cuadrados.

El parque fue inaugurado en 1981. A su entrada hay una estatua que representa a la alcahueta más famosa de la literatura española, y en la que se lee la siguiente inscripción: ‘Soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón’, palabras sacadas de ‘La Celestina’.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE, accesible a través de ‘juegosonce.es’, y establecimientos colaboradores autorizados.