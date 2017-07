«CUCA es un festival sujeto a la música, a la naturaleza y al intercambio»

Herguijuela de la Sierra suma este año a sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen y a su ya consolidada Feria Agroalimentaria y de Artesanía un evento denominado CUCA 4 Caminos Festival, organizado por el Ayuntamiento pero con la colaboración de diversas entidades y en especial del grupo Entavía, del que forma parte el tamborilero local Javier Montes.

«El festival nace ligado a El Camino de las Historias, Galisteo-Las Hurdes-Peña de Francia»

- Este año nace CUCA 4 Caminos, ¿qué es y cuál es su objetivo?

- Es un festival que pretende hacerse fuerte sujeto con firmeza a la música, a la naturaleza y al intercambio. La música entre otras maneras de expresarse se une a intervenciones como la libre improvisación, la retroproyección, el teatro de sombras, todo ello fomentado por el intercambio entre artistas y sus disciplinas. El objetivo es conseguir consolidarse no sólo en la Sierra de Francia, y en particular en Herguijuela, sino además bajo el emblema del intercambio pretende ser trashumante como lo es El Camino de las Historias, Galisteo-Las Hurdes-Peña de Francia. Todo ello para fortalecer los nexos entre las provincias de Cáceres y Salamanca dando vida al camino, a sus caminantes y a los pueblos por los que discurre. En definitiva, favorecer el desarrollo real de nuestras comarcas.

- ¿Qué significa CUCA?

- Jugando con el cruce de caminos y la idea de intercambio apareció el nombre de Cuatro Caminos, de ahí CuCa. Además nos enlazaba con un lugar icónico situado en el cruce de la carretera que va hacia Sotoserrano desde La Alberca y de camino a Las Hurdes pasando por Herguijuela de la Sierra, donde se alojó tiempo atrás un establecimiento dedicado a abastecer e intercambiar piensos, tejidos, ultramarinos y ferretería, entre otras cosas.

«La programación del CUCA en su mayor parte favorece el intercambio generacional»

- ¿De quién y cómo surgió la idea? y ¿quién organiza este evento?

- Hace unos tres o cuatro años (quizás más) nos juntamos una serie de personas con la intención de recuperar el Camino de Santiago que transcurría por Las Hurdes hacia la Peña de Francia. Entre ellos investigadores, alcaldes y gente relacionada con el Camino de Santiago que más tarde se bautizó como Camino de las Historias. En esas reuniones de trabajo, como etnomusicólogo, presenté un pequeño proyecto de etnomusicología aplicada en el que proponía la recuperación del repertorio compartido entre los tamborileros de Las Hurdes y la Sierra de Francia y la creación de un festival que permitiera dar a conocer la perdida ruta además de desarrollar económicamente la zona. En ese tiempo, las diputaciones de Cáceres y Salamanca participaron financiando la elaboración del proyecto pero quedándose estancado el desarrollo. Esta tendencia de que las instituciones no lleguen a finalizar los proyectos que deciden apoyar y desgasten la energía y las ideas de las personas, nos motivó a Emilio Cordero, a Juanvi Sánchez y a mí a proponer la idea al Ayuntamiento de Herguijuela de la Sierra, que la acogió con mucho mimo encargándose de la organización. Los tres habíamos trabajado juntos en realizar proyectos para dinamizar la Sierra. Con Juanvi habíamos trabajado en varios proyectos de educación y dinamización cultural y fue el encargado de realizar el proyecto del Camino de las Historias con su empresa de gestión cultural A Mano Cultura. Además, se ha encargado de la elaboración de la imagen del Cuca. Con Emilio Cordero ‘Michu’ tengo la suerte de compartir el proyecto musical Entavía y nos hemos encargado de la programación del Cuca y de la relación con los artistas.

-¿Cuenta este festival con colaboración de algún tipo?

- En el apartado de colaboraciones, aparte de los ya nombrados -A Mano Cultura y Entavía- hay que añadir a la Diputación de Salamanca, Nosotros Somos Sierra de Francia, a los artesanos que participan en la XIV Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que han donado productos para el sorteo de una cesta por valor entre 400 y 500 euros, que se rifará el domingo, y el voluntariado de Herguijuela de la Sierra, que hacen posible iniciativas como ésta.

- Son tres días llenos de actividades culturales, ¿a qué público están dirigidas?

- Cada vez es más necesario que las programaciones culturales del tipo que sean deben de ir dirigidas a todo el público. Favorecer que grandes y pequeños tengan momentos para compartir el mismo espacio y la misma actividad. En un mundo que intenta a marchas forzadas individualizar la sociedad es muy necesario el crear espacios para compartir experiencias y sensaciones. Por ello la programación del Cuca en su mayor parte favorece ese intercambio generacional.

- Son muchas las actividades que habrá, pero si tuviera que destacar una o un par de ellas, ¿cuáles serían y por qué?

- Me gustaría destacar el intercambio entre artistas de diferentes latitudes: artistas llegados desde Cáceres como no podía ser de otra manera y artistas que han crecido en la Sierra y están desarrollando su actividad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así podemos hablar del Teatro de Sombras de Pandemonium de Cáceres, desde Alemania contaremos con Zambra Calí entre los que está Juan de Ildefonso de Herguijuela de la Sierra, el Cuarteto de Música Venezolana Caronok o los serranos-salmantinos de Entavía con su fullklore... la verdad, podría nombrarlos a todos porque todos ellos tienen una visión muy particular del arte... Además, como producto de la convivencia que tendrá lugar esos días se generará lo que desde el festival Cuca hemos llamado ‘La Ventana’, que son espacios de libre creación en los que estarán artistas residentes del Cuca como el músico salmatino de improvisación libre Mario Méndez (De-Raymax) o la artista multidisciplinar llegada desde Palencia Elena Montenegro (Elenamostoenvena).