FÚTBOL: PLAY-OFF DE ASCENSO A SEGUNDA B Cortés: «El partido se romperá en algún momento y habrá que aprovechar su desorganización» Pablo Cortés, en la banda durante un partido reciente. / Antoraz El entrenador del CF Salmantino se muestra confiado de las posibilidades del equipo para pasar la eliminatoria ante la UD Mutilvera ISIDRO L. SERRANO Salamanca Jueves, 7 junio 2018, 15:01

El entrenador del CF Salmantino, Pablo Cortés, no tiene dudas sobre las posibilidades de su equipo para pasar a la última ronda de play - off . El técnico se muestra confiado en salir airoso del partido en casa de la UD Mutilvera de mañana y convencido de que el partido se romperá en algún momento y habrá que aprovechar alguna transición para marcar, ante un equipo muy ordenado y seguro atrás.

Tras las últimas experiencias, Cortés asegura que el equipo ha aprendido bastantes cosas. «Cualquier error que cometas, lo puedes pagar caro. En el primer tiempo del partido del Helmántico no tuvimos esa profundidad que nos gusta y en una acción a balón parado se pusieron por delante. Hay que minimizar esas acciones. Y luego, el arreón del segundo tiempo, a ver si lo tenemos al principio del encuentro, son cosas que hemos hablado», aseguró.

El técnico del Salmantino recordó que es necesario marcar, pero se mostró también confiado, «es lo que toca. Somos un equipo que mete muchos goles e intentaremos que este sábado también estemos acertados hacia la portería rival».

En la rueda de prensa que ofreció esta mañana, Cortés reconoció, a preguntas de los periodistas, que lejos del Helmántico estaban saliendo mejor las cosas. «No sabría decir por qué. Por juego y por méritos creo que hemos merecido un 'pelín' más. Fuera de casa competimos muy bien y hemos tenido mejores resultados» sentenció.

Uno de los handicap con los que se encontrará el Salmantino en su desplazamiento a tierras navarras es el campo de hierba artificial, «hoy hemos entrenado en esa superficie. No me preocupa. No hay que buscar mil excusas… no me gusta. Es algo a lo que no estamos acostumbrados pero tenemos que adaptarnos lo antes posible. Mañana entrenaremos allí si la Multivera lo permite. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y hemos superado muchas adversidades».

Respecto al partido que se espera en Navarra, Cortes afirmó que «ellos también tratan de llevar el peso del partido a través del balón. Ha habido muchos rivales que les gusta dominar el balón y es más mérito nuestro el hacernos con el poder del balón. Creo que el partido va a ser un poco similar pero sí espero que habrá momentos en los que se rompa el partido. Ahí tenemos que ser inteligente y aprovechar las situaciones de desorganización del rival. Habrá muchas transiciones y tendremos que aprovechar para hacer gol».

En el lado contrario de la balanza, Cortés mostró su satisfacción por el estado de la enfermería, aunque aún tiene algunos pupilos. «Martín Galván es baja confirmada y Miguel Ángel no creo que llegue. El resto están disponibles. Es una alegría porque tras unas semanas de jugadores con molestias, esta vez llegamos con casi todos al 100 por cien», afirmó el entrenador salmantino, que no quiso adelantar una posible alineación para el sábado, pero si recordó que su filosofía pasa por utilizar los jugadores que trabajan bien en los entrenamientos de la semana y apoyarse en lo que pasó en el partido anterior y en las características del rival.

El salmantino viajará mañana mismo a Navarra. Saldrán a las 9 de la mañana y tras una parada en el camino, llegarán allí al mediodía para comer. Por la tarde tiene previsto entrenar, o bien en el mismo campo en el que se jugará el partido o en el anexo. El sábado por la mañana harán una sesión de vídeo y después descanso para afrontar el partido por la tarde.