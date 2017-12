Corchado encaja la derrota y vaticina que Rivero será «un rector extraordinario» Corchado hace balance del resultado electoral. Su continuidad como director del Parque Científico queda en el aire al ser un cargo cuyo nombramiento corresponde al rector RICARDO RÁBADE SALAMANCA Viernes, 1 diciembre 2017, 11:28

Juan Manuel Corchado felicitó a Ricardo Rivero por su victoria en las urnas, encajó deportivamente la derrota y auguró que «vamos a tener un rector extraordinario» durante los próximos cuatro años. Señaló que su candidatura había estado «a puntito» de saborear las mieles de la victoria –la diferencia entre ambos aspirantes solo fueron dos puntos– y tuvo palabras de especial agradecimiento para «toda esa gente anónima que ha sentido que éste era su proyecto universitario».

El todavía vicerrector de Investigación y Transferencia derrochó sinceridad cuando reconoció que el programa que había abanderado «no ha sido al final el que la Universidad quiere, aunque ha tenido mucha acogida». Aseguró que apoyará a Ricardo Rivero en su gestión porque ha sido el profesor elegido por la comunidad universitaria para dirigir la institución.

Durante su comparecencia ante el público que llenaba el Aula Unamuno, Corchado rememoró los diez años que lleva trabajando en el ámbito de la gestión académica, primero como decano de la Facultad de Ciencias y durante estos últimos cuatro años como vicerrector de Investigación y Transferencia dentro del equipo rectoral comandado por Daniel Hernández Ruipérez. «Ha llegado el momento de tomar otro camino, pero siempre con la Universidad», afirmó, exteriorizando de esta forma su decidido compromiso con la institución universitaria pesar de la derrota sufrida. Lo que no está claro es si continuará como director general del Parque Científico, dado que esta decisión corresponde exclusivamente al nuevo rector. «Estos cuatro años en el Vicerrectorado han sido fantásticos, he trabajado muchísimo pero también he aprendido mucho». En el plano personal, el balance que hace «ha sido extraordinario y espero que también lo haya sido para la Universidad de Salamanca».

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial también quiso desterrar la polémica surgida por su denuncia ante la Junta Electoral sobre unas presuntas irregularidades en la Facultad de Derecho que supuestamente favorecían a Rivero. «No ha habido nada personal, simplemente conocimos una situación y pensamos que la Junta Electoral tenía que investigarla, y así lo pedimos, ya que cuando crees que puede haber una irregularidad, la pones de manifiesto».