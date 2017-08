«He conseguido 120 colores de arena natural diferentes»

Hasta el próximo domingo, día 6, y con horario de 12:00 a 13:00 horas por las mañanas y de 18:00 a 20:00 horas por la tarde, se puede visitar en el local multiusos del Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra la exposición ‘Artearena’, de Isabel María Martín, vecina del municipio. Sobre esta muestra y todo el trabajo que conlleva ser «creativa con elementos naturales», como ella misma se define, habla en esta entrevista.

–¿Cuándo y cómo comenzó a desarrollar este arte?

–No recuerdo muy bien, pero fue por el año 2002 cuando comencé a realizar cuadros más sencillos, como collage, creando cuadros con conchas, y haciendo botellas decorativas y otros elementos decorativos; y de ahí ya di el paso a los cuadros hechos con arenas naturales.

–Para la realización de los cuadros que se pueden ver en esta exposición, ¿utiliza únicamente arena?

–Sí, arenas en sus colores naturales, no utilizo ninguna teñida, no llevan pigmentos ni elementos añadidos.

–Si son naturales, ¿de dónde las consigue?

–Hay de todo, de playas, canteras, campo... Hay arenas y arcillas. Y de todas las procedencias, tengo de Lanzarote, de Egipto, de Palestina, de muchísimos lugares de España..., la rosácea es de Aguilar de Campoo, por ejemplo. Tengo de todos los sitios porque además de todas las que yo he conseguido, mis familiares y amigos siempre me traían arena cuando salían de viaje, sobre todo antes, que no había problemas en las aduanas y se podían traer sin problema. Yo desde Lanzarote he facturado arena para Salamanca, cuando se podía hacer.

-¿Los colores entonces serán muy reducidos?

-No, tengo 120 colores de arena diferentes; aunque hay tonalidades que aún no he conseguido, como por ejemplo los azules. Además, son de grosores y texturas también distintos. Para identificar las distintas arenas las tengo por el lugar de dónde proceden.

-¿La arena que utiliza lleva alguna preparación para de su uso?

-El primer paso para poder utilizar una arena es limpiarla, hay que tamizarla, y al realizar este proceso se quita todo el polvo que tiene, de ahí que necesite un lugar especial para hacerlo, porque todo se llena de polvo y mancha muchísimo. Además es muy lento y laborioso.

-La técnica que utiliza para crear estos cuadros, ¿es algo propio o algo que ha aprendido? y ¿cómo es el proceso que sigue para la creación de cada cuadro?

-Lo que yo hago no lo había visto antes. Algo parecido podría ser lo que hacen los senegaleses, pero esos cuadros están hechos sobre una pegatina y sólo pueden llevar una capa de arena. Sin embargo, yo para realizar estos cuadros, antes los dibujo sobre madera y después voy pegando la arena en un montón de capas, siete, ocho... porque los cuadros tienen diferentes gruesos, texturas y esto se consigue poniendo diferentes capas de arena. El proceso que realizo es el siguiente: primero dibujo lo que quiero hacer y después voy colocando la arena -color por color- y pegándola con cola de carpintero. Suelo empezar por los colores oscuros porque hay arcillas que, por ejemplo, manchan y antes de poner el blanco pongo las arenas de colores oscuros. Empiezo por un color, por ejemplo el rojo, y pongo todo lo que es de ese tono, después cepillo y lijo; después cojo otro color, y así hasta que tengo completo el cuadro. Y cuando está del todo rematado, con todas las capas que le quiero dar, se lija todo bien y después le doy látex para fijar los colores y avivarlos más.

-Entonces, ¿cuánto tarda en hacer un cuadro, porque es algo muy laborioso, que lleva su tiempo?

-Sí, lleva tiempo porque tienes que dejar que se seque entre una capa y otra, por eso suelo hacer tres a la vez porque tardan en secarse, sino es un poco aburrido. El único que sé lo que se tarda, porque lo hice precisamente para ver el tiempo que llevaba y dedicándome exclusivamente a él, es el de la muralla de Salamanca, que tardé tres meses y dedicándome a él por las mañanas, por las tardes y por las noches.

-En la exposición se pueden ver tanto imágenes de calles de diferentes lugares y paisajes como también cuadros abstractos...

-Empecé con las figuraciones, que sacaba de fotografías y después me llamaron la atención las abstracciones, que me parecen mucho más creativas y tienes que poner tu imaginación. Los otros son una copia de una fotografía, por eso a mi me gustan más las abstracciones, me parecen más mías.

-¿De qué lugares tiene cuadros?

-De todos aquellos donde he realizado exposiciones, porque siempre me gusta llevar alguno de esa localidad, como Salamanca, Candelario, Ciudad Rodrigo...

-Aparte de esos lugares, ¿dónde más ha expuesto sus obras?

-En La Salina varias veces, en la residencia Sauvia de Salamanca, en Santa Marta, Cabrerizos, Villamayor, Aranda de Duero, Huerta, donde tuve durante cuatro años una exposición permanente, que cambiaba cada dos meses...

-Los cuadros que se pueden ver en San Esteban de la Sierra, ¿qué precios tienen?

-Están entre 300 y 1.200 euros, depende del tamaño que tengan. Por ejemplo, las abstracciones están entre 400 y 600 euros.

-En todos los años que lleva realizando este tipo de cuadros, ¿cuántos cree que puede haber hecho?

-Un centenar de ellos o incluso más, yo creo.