La concursante más divertida de 'la Ruleta de la Suerte' es de Salamanca Se llama Asun, es concejala y madre, pero de profesión es humorista, y su comportamiento ha arrasado en las redes EL NORTE Valladolid Miércoles, 6 diciembre 2017, 10:46

El programa del lunes de 'La Ruleta de la Suerte' tuvo una dueña y señora. Se llama Asun, es de Salamanca y además de concejala es humorista. Su manera de actuar durante el programa triunfó en redes donde fue lo más comentado durante horas. Ya desde su presentación Jorge Fernández dejó claro que no iba a ser una concursante más: «Ahora os vamos a presentar a una concursante con la que no estábamos riendo un poquito porque me estaba poniendo en orden los chacras».

Si no estáis viendo la Ruleta de la Suerte de hoy os estáis perdiendo el mejor programa de la historia, maaaadre mia. — Laura Vic†orio (@Lvictorio15) 4 de diciembre de 2017

La Ruleta de la Suerte es lo mejor que me ha pasado jamás. pic.twitter.com/8djUbGCDfC — Sᴘᴀᴄᴇ Cᴀᴅᴇᴛ (@ChumyTheWicked) 4 de diciembre de 2017

Efectivamente su energía y sus expresiones no pasaron desapercibidas en Twitter. Ni siquiera ha necesitado ni los aplausos ni los ánimos del público que para animarse ya estaba ella misma. «¡Toma, toma, toma!».

Ella misma se encargaba de girarse hacia el público y cantar las típicas canciones cada vez que tiraba de la ruleta. Si había mala suerte y caía en una casilla que le hacía perder turno no importaba, continuaba con una sonrisa en la cara. Así que no es de extrañar que explotase de alegría cada vez que caía en una casilla buena

Asun se presentó como concejala de un pueblo de Salamanca pero acabó confesando su verdadera dedicación. «Como profesión, soy cómica, hago monólogos y micro teatros, y soy animalista, me gusta recoger todos los bichos que veo por la calle».

Lo mejor es que fue ella quién llegó al panel final con muchas ganas de llevarse el coche: «Me vendría muy bien porque mi 'Tornado' ya tiene medio millón de kilómetros». No pudo ser pero ella, sin perder la sonrisa exclamó: «Hacemos otra intentona».

Mientras tanto Twitter estallaba junto al a concursante y al programa que alguno llegó a calificar como «el mejor programa de la historia».

Pero por favor!!!! Estáis viendo la Ruleta de la Suerte??? OSEA, LA ASUN ESA ESTA PUTAMENTE LOCA NO!?!?!? — Alejandro Marin (@A_MARIN_9) 4 de diciembre de 2017

-La M de Mallorca

- No hay

- Bueno pues de magdalena

😂😂😂😂😂😂😂

Me meo toa con la señora de rojo. La ruleta de la Suerte — Marta Sánchez ♥ (@RisiPink) 4 de diciembre de 2017

He puesto la ruleta de la suerte de casualidad y estoy viendo a la mejor concursante de la historia del programa. — Juanjo 🎅🏼 (@JuretMax) 4 de diciembre de 2017

Os estáis perdiendo un nuevo meme en la Ruleta de la Suerte. Se llama Asun y dice que es una jijas. "Uan, Tu, Zri, ¡resuelvo!". "Dame una erre O DOOOSSSS". "TOOOOMAAAAAA". — Ro Sánchez (@laroussedit) 4 de diciembre de 2017

Ah, Asun ganó 1.750 euros y el cariño de muchos espectadores.