«El concierto del día 4 va a ser muy especial por el lugar donde es»

El próximo viernes, 4 de agosto, Alba Soler presenta su segundo disco ‘Con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo’ y algunas canciones del primero en San Esteban de la Sierra, un pueblo donde sus padres tienen casa y donde ella ha pasado momentos de su vida.

–¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

–Llevo toda la vida en el mundo de la música, en realidad. Desde pequeñita empecé en el programa ‘Veo, veo’ de Teresa Rabal y luego a partir de ahí fui a programas de niños, a cantar, y lo fui compaginando con mis estudios. Pero, profesionalmente, llevo cuatro años, que fue cuando me decidí a dejar mi trabajo y a invertir todo lo que tenía en grabar mi primer single, que fue en Salamanca, y a partir de ahí, que fue un pequeño salto y el que me dio a conocer, ya quise dar un paso más y empecé con AR Manager, que la lleva Daniel Alvarado, y grabé mi primer disco.

-¿No le dio un poco de vértigo dejarlo todo y lanzarse por su cuenta a este mundo?

-Yo veía a los artistas y decía ‘¿por qué yo no y ellos sí? ¿por qué ellos pueden vivir de su sueño, de la música, y yo no?’. La única diferencia que había es que ellos, en realidad, habían hecho lo mismo que yo: estaban luchando por lo que querían y al final lo conseguían. Y eso fue lo que hizo que yo me lo plantease así: dejarlo todo y empezar de cero y a por todas, si sale bien genial y si sale mal, pues salió mal. Pero gracias a Dios salió todo muy bien. Pero hay que trabajar muchísimo todos los días para que la gente conozca tu música.

-Alba Soler no sólo es cantante, sino compositora... ¿Dedica mucho tiempo a componer sus temas?

-Lo de componer es trabajo diario. Cuando sacas un single nuevo y lo das a conocer, ese single no dura más de tres meses, hay que exprimirlo todo lo que se pueda y ya tener otro single preparado para lanzar en esos tres meses.

-¿Todo lo que canta son composiciones suyas o tiene detrás a otros autores?

-Es todo mío. Hay algún tema en el que sí hay aportación de Daniel Alvarado, que es mi representante. Por ejemplo, él ha puesto su granito de arena en una canción de este segundo disco.

-¿Cómo definiría su música? ¿en qué estilo encaja?

-Yo hago música muy variada, hay veces que me da por hacer baladas y me voy al estilo pop. Otras veces me da por hacer una rumba y me voy totalmente al palo opuesto. En eso me gusta ser versátil y hacer un poco de todo. No tengo un estilo fijado, no se puede decir que Alba Soler es de un estilo determinado. Me gusta hacer un amplio repertorio.

-¿En qué se centra a la hora de componer?

-Algunas canciones son vivencias mías que necesito exteriorizar de alguna manera; y otras que son totalmente inventadas. A lo mejor me apetece hablar de mujeres maltratadas, o de terrorismo, y hago un tema sobre ello. Es lo que me sale.

-Como cantante lleva el apellido de su madre, Soler. Imagino que ella ha sido una persona muy importante en su trayectoria y que su apoyo desde el primer momento, desde pequeñita, ha sido incondicional.

-El Soler es lo más importante de todo, lo más. No ha sido adrede, pero Soler es un nombre muy comercial y me ha venido genial. Y encima hija de mi madre, súper orgullosa de ella. El sueño que tenía mi madre de pequeña lo estoy viviendo yo ahora por ella. Mi madre quería ser artista, pero por las circunstancias -me tuvo a mi muy jovencita- no pudo. Y yo creo que es el karma, lo estoy haciendo yo por ella, y es como si lo estuviera viviendo ella misma.

-Se podría decir que hay dos elementos que la han hecho más conocida en el mundo musical: su paso por el programa ‘Sálvame’ de Tele 5 y su gran actividad en las redes sociales. ¿Qué me dice de ello?

-Ahora gracias a las redes sociales das a conocer -por YouTube, Facebook, Twitter...- las canciones y eso es muy importante, como también lo es la presencia en las televisiones, facebook... Ahora mismo las redes sociales es lo más importante para un artista, porque es lo que ve la gente. Y también Tele 5, donde ahora estamos yendo cada dos por tres y a mi me encanta. El primer día yo estaba como un flan de nerviosa, pero después ves el apoyo que te dan los colaboradores de allí y eso es increíble. Cada vez que voy allí me tratan como una reina y tengo que decir que estos tres años en Tele 5 me han dado mucha visibilidad, como ahora la página web de Los 40 Principales España, eso ha sido la gota que ha colmado el vaso, yo me emocioné muchísimo cuando lo vi, porque encime me pusieron al lado de Justin Bieber. Y me hicieron una entrevista superbonita. En realidad, es lo que más visibilidad me ha dado, porque Tele 5 y 40 son los que mueven la música hoy en día.

-En unos días va a actuar en San Esteban de la Sierra, ¿qué siente, puesto que es un lugar al que está ligada personalmente?

-Yo tenía muchas ganas de hacer un concierto allí y de que los vecinos vayan a escuchar mi música en directo, que es una pasada. Cambia muchísimo escuchar la música en casa a hacerlo en directo y encima en San Esteban, ya me dirás. Supercontenta, esperando que llegue el día, es un sentimiento muy especial, por eso el concierto también va a ser muy especial.

-Y después de ese concierto, ¿cómo se le presentan los próximos meses?

-Daniel Alvarado ya está preparando una gira por toda España. Creo que empezaremos en septiembre en Salamanca y después nos vamos a Madrid, Barcelona, Sevilla...

-Después de dos años firmando discos por toda España con su primer trabajo, ahora llegan los conciertos, ¿cómo los definiría, qué siente ante esta nueva etapa?

-De los conciertos destacaría la gente, la gente es la que manda, la que va a opinar. Y el objetivo de los conciertos es que la gente los disfrute y se vaya de ellos con una sonrisa.

-Profesionalmente lleva cuatro años en la música, ¿qué ha sido lo más duro en este tiempo?

-En estos cuatro años, lo más duro ha sido no tener vacaciones. La gente ve lo bonito, el concierto -mira qué bonito-, el disco -mira qué fácil-; pero detrás de todo eso cada día hay un trabajo enorme. No sólo es la aparición en los medios de comunicación sino es pasarte la mayoría del tiempo componiendo, grabando, metida en un estudio ocho horas al día, diseñar los carteles... Es un no parar, una desconexión... Y luego si hay conciertos, ya todos los días ensayos, preparar todo (sonido, escenario, cada músico...) y luego también firmas de discos...

-¿Y lo más bonito?

-Quizás la firma de discos, eso a mi me gusta mucho, vas viajando, vas conociendo a la gente que ha escuchado tu música y que te dan tu opinión, te dicen las canciones que les han gustado más o menos... La verdad es que, la firma de discos, a mi me encanta.