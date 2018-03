El Colegio de Médicos recuerda que la homeopatía «tiene el mismo efecto que el placebo» La conferencia impartida ayer sobre homeopatía a la asociación ASAPAR. / ANTORAZ La ponencia de una experta impartida ayer a la Asociación de Artritis despierta el rechazo de la comunidad médica salmantina E.C. / WORD SALAMANCA Viernes, 16 marzo 2018, 13:53

Una ponencia impartida ayer en Salamanca dentro de unas jornadas de la Asociación Salmantina de Pacientes con Artritis (ASAPAR) y que llevaba por título ‘Artritis. Cómo puede ayudarte la homeopatía’ ha generado una fuerte crítica del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, al considerar que se trata de un «engaño», por dar una información errónea, «ya que tienen la misma eficacia que un placebo», en palabras del presidente de esta organización colegial, Santiago Santa Cruz.

La encargada de dar esta charla era la doctora María Dolores Tremiño, con una experiencia en esta materia de 33 años, y que se formó en Francia, ya que en España no existe ningún reconocimiento público como especialidad. Su enfoque para los asistentes era hablar sobre lo que puede aportar la homeopatía en la artritis, que según enumeraba, «aporta cosas interesantes, una visión global del paciente, que nos permite analizarle desde todos los aspectos, físicos, emocionales y mentales». Bajo su punto de vista es una herramienta terapéutica «muy segura», que es eficaz, «no hay reacciones adversas, son compatibles con los fármacos convencionales, lo cual nos permite utilizarlo de forma conjunta, y a veces, el tratamiento homeopática va bien y se pude utilizar solo, sin fármacos convencionales».

Tremiño puntualizó también que como doctora en Medicina, valora la situación del paciente, «y vemos si es necesario combinarlos y dar mayor prioridad a uno u otro». Ella defiende que con la homeopatía puede tratarse aspectos físicos, «como la inflamación o el dolor, la rigidez, con una mejoría importante». Asimismo, remarco que esta terapia que defiende «puede acompañar a ese enfermo reumático severo que no puede dejar el tratamiento convencional pero le podemos ayudar a que utilice la menos dosis posible y mitigar los efectos secundarios de la propia química», subrayó Tremiño.

En relación a esta ponencia, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, fue muy crítico respecto a la homeopatía y expuso varios argumentos en su contra: «No solo es la posición del colegio sino también de la Organización Médica Colegial (OMC), que tienen un Observatorio de Pseudociencias, y en él está metida la homeopatía, que no es ninguna especialidad médica», remarcó tras conocer la ponencia que se ofreció ayer.

En este sentido, Santa Cruz lanzó una cuestión:«¿Por qué no tiene ningún valor científico?», a lo que respondió que el valor de la homeopatía frente a otras terapias se ha investigado varias veces en diversas enfermedades , «y no supera el valor del efecto placebo, o sea, es lo mismo dar homeopatía que dar un producto placebo en el tratamiento de las distintas enfermedades».

Santiago Santa Cruz puntualizó que el principio que tiene la homeopatía «es usar algunos principios activos pero a dosis muy bajas, que es como si para un dolor de cabeza en lugar de tomarme una aspirina, me tomo un fragmento que pueda ser una centésima parte, que me estoy tomando una dosis tan pequeña que daño no me va a hacer, que es lo que defiende la Homeopatía, pero no se puede engañar al paciente, transmitirle una esperanza de que su enfermedad se va a aliviar o curar con eso».

Desde el Colegio de Médicos y la OMC intentan que a los pacientes no se les engañe, «y que se expliquen bien las cosas, mal no le hará, pero lo que no pueden hacer es poner su esperanza en ellos, y sobre todo, es grave abandonar una atención del especialista reumatólogo, quien realmente les debe de tratar, porque es el que tiene conocimientos y un título oficial».

El presidente del Colegio de Médicos ha emplazado a la presidenta de ASAPAR a una reunión en su institución junto al jefe del servicio de Reumatología, y por parte de la asociación contar también con un experto en homeopatía, «para abordar el tema». En este sentido, Santa Cruz insiste en que la homeopatía no cuenta con evidencia científica, y se ha intentado: «La homeopatía se puede tomar pero no pensando en que se va a curar».