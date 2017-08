Ciudadanos pedirá al PP que baje el IBI y que acelere las inversiones previstas para 2017 Alejandro González, durante su comparencia de ayer. / MANUEL LAYA Ambos grupos municipales se reunirán la semana que viene para evaluar el pacto suscrito hace dos años y ver qué aspectos se han cumplido y cuáles no D. BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 31 agosto 2017, 12:32

El curso político está a punto de comenzar y Ciudadanos ya ha movido pieza. Su portavoz, Alejandro González, anunció ayer que la semana que viene se reunirán con el equipo de Gobierno del PP para analizar «en qué momento está el pacto de hace dos años» por el que el Grupo Popular gobierna en minoría en Salamanca.

Según González, algunos aspectos del acuerdo «han funcionado» y otros no, pero el «afán» de Ciudadanos «es que funcione y que Salamanca prospere y no podemos estarnos de brazos cruzados». El portavoz de Ciudadanos añadió que tras dos años desde las elecciones y con la mitad del mandato agotado hay que «sentarse y ver cómo se está desarrollando. Es el momento». En esta línea, insistió en que Ciudadanos «quiere que el pacto se cumpla» y si se da el caso «ampliarlo. ¿Por qué no?», se preguntó.

La intención de Ciudadanos, por las palabras de su portavoz, es hacerse valer en el Ayuntamiento. Alejandro González recordó de nuevo al PP que «necesita» los votos de Ciudadanos para «sacar adelante sus proyectos» y lamentó que su grupo se esté enterando de algunos proyectos municipales «cuando ya están publicados». «El PP no entiende que nos necesita. Debe contar con nosotros si quiere que contemos con ellos».

La reunión de Ciudadanos y PP, para la que aún no hay fecha cerrada, tendrá más puntos de debate sobre la mesa. El partido naranja echará en cara al equipo de Gobierno que no baje el IBI y que apenas haya ejecutado el 25% de las inversiones previstas para este año.

Dos reproches

Alejandro González explicó que estos dos ejercicios alcanzaron acuerdos satisfactorio con el PP en materia fiscal, pero que este año no será posible porque Ciudadanos pidió una rebaja del IBI que el equipo de Gobierno no parece dispuesto a aceptar. En palabras de González, podrían haberse buscado «fórmulas» como bajadas progresivas o temporales, «pero se debe bajar y más si hay superávit. No entendemos que el dinero esté en la hucha del Ayuntamiento y que no se ejecute o esté en los bolsillos de la gente». C’s intentará alcanzar algún acuerdo al respecto en la reunión de la próxima semana. «Les toca mover ficha al alcalde y al concejal de Hacienda. No podemos permitir que este asunto se duerma».

El segundo tirón de orejas vendrá a cuanta de la pobre ejecución presupuestaria de 2017 (sólo un 25% de lo planeado, cuando debería superar el 60%). «No es una buena gestión ni es eficaz. No estamos contentos». El Ayuntamiento funciona «a salto de mata» y C’s pedirá que se tomen medidas y que «las contrataciones se pongan en marcha ya».