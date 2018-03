La cita con la cerámica y la alfarería reúne a 17 profesionales en Ciudad Rodrigo Visita de la Corporación municipal a la Feria de Cerámica y Alfarería. / S. G. Se cumplen 36 años de un certamen que idearon desde la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo y que se podrá visitar hasta el domingo SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Viernes, 30 marzo 2018, 04:42

Han pasado 36 años, nada más y nada menos, desde que la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo promoviera la primera Feria de Cerámica y Alfarería. Tiempo después, al igual que sucediera con la Fiesta de la Charrada, que se celebrada cada Sábado Santo; el Ayuntamiento asumió la organización de la cita que es, sin duda, uno de los clásicos de la Semana Santa mirobrigense.

El alcalde, Juan Tomás Muñoz, acompañado de varios miembros de la Corporación municipal se encargó de inaugurar esta feria que se extenderá hasta el domingo y que cuenta con 17 puestos de cerámica y alfarería procedentes de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Extremadura, Galicia y País Vasco.

El evento se organiza a través de la delegación de Cultura que dirige Azahara Martín, pero una vez más se ha querido contar con la ceramista Elvira Casado para la coordinación y selección de los artesanos. Este año no había demasiada complicación con el número de inscritos, pero ha habido ocasiones en las que han tenido que decir que no a algunos interesados porque no había más espacio en la ‘plazuela’.

El primer edil recordaba que en este tipo de ferias es fundamental el tiempo a la hora de hacer valoraciones de ventas, «confiamos que el tiempo respete porque es algo sustancial a la hora de valorar el interés por repetir».

En esta edición ha bajado el número de participantes y Muñoz aclara que «cada vez es más complicado dar forma a la feria porque hay más citas en ésta y otras provincias». Es verdad que cada vez la competencia es mayor pero el alcalde defendió la «calidad» que se puede observar en Ciudad Rodrigo.

Este año tampoco ha habido presencia de Portugal, algo que era habitual en cada edición.

Durante toda esta trayectoria, la feria no ha parado nunca, a pesar de los «altibajos vinculados al tiempo» que haya podido tener.

Sí que en un principio, originalmente, los puestos de los ceramistas y alfareros se ubicaban en la Plaza Mayor pero luego se optó por la plaza del Buen Alcalde.

Juan Tomás Muñoz concluye que «todas las ferias van en virtud del buen clima y mucho más cuando es al aire libre».

El momento de la inauguración de la Feria de Cerámica y Alfarería coincidió, prácticamente, con la llegada de la procesión del Paso a la Agonía a la Catedral de Santa María, una de las dos que tuvo lugar en la mañana de ayer.