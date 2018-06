FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Chuchi: «Estoy convencido de que si pasamos esta eliminatoria vamos a subir a Segunda B» Chuchi celebra uno de los goles de Unionistas el domingo pasado en Tarazona. / USCF El veterano jugador dice que «tenemos que salir el domingo al 300%, no podemos ir a especular ante el Tarazona» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 junio 2018, 20:19

Tirando de tópico, Chuchi Jorqués (Palencia, 1978) es una voz más que autorizada en el vestuario de Unionistas de Salamanca. El centrocampista analiza para este periódico la situación que atraviesa el equipo y se muestra convencido de que Unionistas pasará a la eliminatoria final de ascenso a Segunda B a pesar de las dudas que hayan podido generar los últimos resultados del equipo.

–¿Qué le pasa a Unionistas?

–Desde mi humilde opinión y como una persona que está en el vestuario, creo que ha podido ser un palo duro la eliminatoria ante el Don Benito porque pensábamos que podíamos conseguir el ascenso a la primera en esa eliminatoria;y después de cómo se produjo el partido de vuelta con tantas ocasiones, fue un palo duro pero el equipo se rearmó bien y ante el Tarazona es verdad que al final te quedan malas sensaciones por esos dos últimos goles pero las sensaciones del equipo durante bastantes minutos fueron buenas.

–¿Ha habido examen grupal o reunión de compañeros para tomar conciencia de que no hay que hacer un 'milagro' deportivo para pasar?

–Claro que hemos hablado. El viaje de vuelta de Tarazona es complicado porque de la manera que se produjo el último gol, la derrota, te pones a pensar en toda esa gente que viaja kilómetros por nosotros y todos queremos darle la satisfacción. Ahora tenemos dos opciones: ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y yo solo lo veo medio lleno: sé la plantilla que hay y cómo entrenamos. Necesitamos ganar, que lo hemos muchísimas veces esta temporada en Las Pistas ante nuestra gente. Y no necesitamos hacerlo por dos o tres goles de diferencia. Solo por uno. No es una tragedia.

–¿Entiende que pueda haber dudas fuera del vestuario?

–Sí. Nos proclamamos campeones, el partido del Numancia B llega después de la celebración y ya no entrenas igual esa semana, luego Ávila... Y de los últimos cinco partidos no hemos ganado, no pasamos la eliminatoria ante el Don Benito y venimos de perder por 4-3. Pero yo intento ser realista: somos un gran equipo y una de las mejores plantillas de Tercera División. Pero los rivales juegan y tienen sus armas, nos estudian igual que nosotros a ellos. Y habrá momentos durante el partido en los que se pasan apuros, pero eso pasa en Primera, en Tercera y en la 'Champions'. Es difícil ser mejor que el rival durante los 90 minutos, Hay que tener tranquilidad y la plantilla está confiada en conseguirlo.

–Esas dudas que pueda haber fuera en algún aficionado, ¿han llegado al vestuario?

–Nosotros no tenemos dudas. Nos vamos 'jodidos' de Tarazona tras ir ganando 0-1 y 1-2. Sabemos que con nuestra gente lo podemos sacar adelante, pero no podemos ser pesimistas.

–¿Qué mensaje de optimismo lanzaría a la plantilla y la afición?

–Esta semana, tanto en la afición como en la plantilla, solo puede haber mensajes de optimismo. Ypensar que lo vamos a conseguir. Esta plantilla está capacitada para ganar al Tarazona y ganar la siguiente eliminatoria. Si no lo estuviera, no lo diría. Este domingo, desde el minuto 1 al 90, con nuestros minutos malos, que los habrá, hay que salir a morir por nosotros, por la afición y el escudo. Vamos a superar la eliminatoria.

–¿Hay exceso de responsabilidad en la plantilla?

–Puede ser. Quizá sí. Quedas campeón, puedes subir a la primera y no lo logras y ahora ya no podemos fallar. A veces puedes estar pendiente de otras cosas que no puedes controlar y en las que no podemos desgastarnos. Hay que preparar bien el partido, estar a muerte con los compañeros y el cuerpo técnico, crear un buen ambiente de entrenamientos y positivismo.

–¿Es mejor el 4-3 que el 3-3 para salir a por todas desde el inicio del partido?

–No lo sé... depende de cómo lo veas. Quizá con el 3-3 puedes venir más confiado porque el empate te puede valer. Un 4-3 es abultado pero es como si pierdes por 2-1 y con un 1-0 te vale como a nosotros. Todo se tergiversa un poco por cómo fue el partido:vas ganando 0-1, 1-2, empatas a 3 al final... Estamos a un gol de clasificarnos para estar en la ronda final y poder ascender a Segunda B. El 3-3 empatando con 10 tras lo de Mito, que ojalá se recupere pronto, anímicamente también nos habría venido fenomenal. Pero el 4-3 con cualquier resultado de victoria en casa nos vale.

–¿Qué partido le interesa a Unionistas el domingo?

–Tenemos que salir los primeros minutos al 300%, no podemos salir a especular. Sabemos que con un 1-0 te clasificas pero no podemos salir a especular para que pasen los minutos. Los jugadores no somos tontos y sabemos en el campo cuándo tienes buenas sensaciones y cuándo no. La plantilla quiere salir desde el minuto 1 a apretar al rival como hicimos ante el Tarazona o el Salmantino en casa, teniendo el balón y en plan arrollador. Y luego el partido tendría momentos de calma o bajón, sufriendo... pero desde el inicio hay que ir a por la victoria.

–Si Unionistas pasa, ¿será mucho más peligroso en la ronda final?

–Seguro. Estoy convencido de que si pasamos esta eliminatoria vamos a subir. El golpe anímico de Don Benito fue muy duro, te ves ahí y no lo logras, y ahora si pasamos y después de las malas sensaciones de Tarazona, si pegamos un golpe encima de la mesa, todo ese ambiente de negativismo se convertirá en positivismo porque estaríamos a 180 minutos de la Segunda B.

–Y ya en lo personal, en caso de subir ¿le daría vueltas a lo de seguir una temporada más?

–Yo lo que quiero es pasar la eliminatoria y si ascendemos me sentiría orgulloso de poner a Unionistas en Segunda B. Me siento identificado con la idea del club, con el escudo, con los que conforman la directiva porque siempre que les hemos necesitado han estado a nuestro lado, es un club que está creciendo y muy bien gestionado. Sería un regalo para mí poner a Unionistas en Segunda B, luego lo que tenga que pasar pasará. Quizá ya no es mi momento de estar en Segunda B porque tengo mi familia en casa. Esta plantilla y el club se lo merecen. Me he encontrado una familia con gente que se desvive como Alvarito, Javi y Torrens y más gente que hay detrás y que intentan que nuestra vida día a día sea mejor y eso me parece un espectáculo disfrutar de ellos, porque intentan que esta plantilla sea lo más profesional posible. Es un club serio para pagar, yo en toda mi carrera pocos años recuerdo que me hayan pagado a finales del mes o el día 1. Es espectacular eso. Unionistas se merece estar en Segunda División B.