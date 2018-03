UGT y CCOO piden que se fije de una forma «definitiva» el modelo de pensiones Concentración esta mañana ante la Seguridad Social. / ANTORAZ Los líderes sindicales reclaman medidas para hacer crecer el fondo de reservar para garantizar esta prestación en un futuro E.C. / WORD SALAMANCA Jueves, 15 marzo 2018, 13:56

Para UGT y CCOO, las movilizaciones por un sistema público de pensiones «no es nada nuevo», como aseguraba ayer el secretario general de UGT, José Luis Hernández, ya que recuerdan que comenzaron en el año 2012-2013, «en el momento en le que se modifica la Ley de Pensiones y vemos que es un recorte importante y va a provocar una pobreza a lo largo de los años de los pensionistas».

En una comparecencia conjunta de ambas organizaciones sindicales, junto a los portavoces de la Unión de Pensionistas y Jubilados, Hernández insistió en que no es solo por el 0,25%, «que llama la atención», sino porque hace que cada año «tengan menor poder adquisitivo», y por otra parte, desde UGT muestran su preocupación por la situación de las mujeres, «que siguen también con la brecha salarial en las pensiones». José Luis Hernández señaló al respecto que hace tiempo se prometió que la pensión de viudedad pasaría del 52 al 60%, «cosa que aún no han hecho». Para este responsable, otro debate importante está relacionado con la consolidación de las pensiones por parte de los jóvenes, «si se mantienen con la precariedad actual, en cuanto a la jornada laboral o salarios mínimos, no van a cumplir los requisitos».

Por su parte, el secretario general de CCOO de Salamanca, Emilio Pérez Prieto, indicó que la campaña de movilizaciones y reivindicaciones en su unidad junto a UGT comenzó cuando el gobierno de este país, «decidió de forma unilateral hacer un cambio importante, discriminatorio y no igualitario, en cuanto a cómo se plantea el PP el futuro de nuestro sistema público de pensiones».

Pérez Prieto solicitó que se convoque «de una vez» el Pacto de Toledo «para tratar de una vez y de una manera definitiva el modelo del sistema público de pensiones de ahora en adelante». Asimismo, este responsable de CCOO exige medidas inmediatas para que dejen de cargar los costes a la Seguridad Social, «de gastos que no deberían de salir de esa bolsa», y además, poner medidas para hacer crecer el fondo de reserva de las pensiones, «porque a corto plazo hay un difícil futuro ya no solo para los que cobra ahora la pensión sino para los próximos».