«Cuando uno carece de muchas cosas se siente mucho más libre»

«Las Hijas de la Caridad no tienen más monasterio que las casas de los enfermos...ni más claustro que las calles de la ciudad, ni más velo que la santa modestia», escribía San Vicente de Paúl, y Carmen Rodríguez la considera como la mejor definición de lo que hace.

Para ella, las Hijas de la Caridad son personas que van y vienen, «que están en la calle, que se encuentran con los pobres, y en ellos reconocen a Cristo». ¿Y como comenzó todo? Llegó un momento en su vida que el Señor se cruzó en su camino:«No me preguntes cómo ni de qué manera, se cruzó y cuando se cruz dejas todo lo que tienes: el novio, el estudio, todo, y te decides a seguirlo», subraya. Carmen Rodríguez tenía 20 años y en ese momento estudiaba Bachiller en el instituto Lucía de Medrano y música en el Conservatorio.

Ella procede de una familia numerosa de la capital salmantina y es la mayor de seis hermanas. «Cuando les dije que quería ser Hija de la Caridad, al principio se disgustaron, pero no cayó mal, y no lo creían demasiado porque mi manera de ser, con un carácter travieso y guerrero», relata.

Y la fecha en la que comenzó su camino a Hija de la Caridad la tiene grabada: el 1 de enero de 1971. Y se fue a Madrid, donde estaba el postulantado, y después al seminario, donde pasó su etapa de formación. «En el momento de tomar el hábito me destinaron al hospital Gómez Ulla, y desde allí continuaba su etapa del juniorado. Aquellos primeros años, donde estudió Enfermería, los define como«preciosos y felices», en una comunidad donde vivían 90 personas. En este centro hospitalario trataba con militares, que según recuerda y valora, «tienen un carácter que marca, son organizados, serios en el trabajo, da gusto trabajar con ellos, fue una experiencia muy bonita durante siete años».

Después cambio de destino como enfermera, en concreto, al hospital Niño Jesús, también en Madrid, y pasó a tratar con niños, «donde fue bonita también el hecho de tener relación con los padres, dialogar con ellos, comprenderlos y tratarlos con afecto y cariño», sentencia. «El mundo de la Enfermería siempre es para que te pongas en el lugar del otro, del que está sufriendo», añade Carmen Rodríguez.

Con su labor de enfermera, esta Hija de la Caridad ha ganado en empatía, en saber escuchar y comprender, «es la clave, ponerte en el lugar del otro, siempre». Ella considera que el sufrimiento de no vivir tú, a veces es difícil de entenderlo, «y hay personas que lo comprenden cuando están lejos, pero cuando está cerca no se hacen con él, les cuesta mucho».

Carmen Rodríguez ha aprendido que el sufrimiento no está hecho para el hombre:«Viene y sabe que va a sufrir, pero le cuesta mucho aceptarlo». Asimismo, asegura que la enfermedad es dura, «pero te cambia la vida, el sufrimiento cambia la vida», como ha podido comprobar en todos esos años de labor como enfermera. Y tras dos años en el Niño Jesús, la destinaron a misiones a Suiza, a un proyecto destinado a los emigrantes españoles.

Lo que denominan misión era un lugar de encuentro para ellos, «para que tuvieran un lugar de referencia», porque como relata Carmen, muchos habían dejado en España a sus mujeres e hijos y trabajaban en puestos muy duros, «los que no querían los suizos». Allí pudo aprender alemán ya que estuvo casi tres años en ese país, después de que se cerrase esa misión. Era el año 1980 y volvió a Salamanca, donde estuvo trabajando como enfermera en la Santísima Trinidad, durante algo menos de un año.

Y la vida le llevó a uno de los barrios más pobres de Zamora en aquel momento, la Villarina. «Era un barrio de mucho conflicto, de los más pobres, mucho más pobre Zamora que Salamanca en ese tiempo, más pobreza en cultura, económica, sociológica, de todo», describe. Para ella fue una experiencia «muy dura». Allí, Carmen aprendió que cuando uno carece de muchas cosas «se siente mucho más libre, no está atado a nada». En Zamora, combinaba su trabajo en el hospital provincial primero y en el Virgen de la Concha después con una labor pastoral y social en dicho barrio. «Visitas a las familias, acompañamiento a los jóvenes, con quienes salíamos a la montaña o de campamento para que saliesen de esa rutina», advertía.

En 1982 su padre enfermó y tuvo que regresar a Salamanca. Un año después falleció. En esa etapa trabajó en el hospital ClínicoUniversitario, con una plaza en propiedad. Estuvo 10 años en el servicio de Urología como supervisora de enfermería de la planta. De ese momento se siente orgullosa de los cambios que consiguió en esa unidad:«En ese momento, las habitaciones tenían tres camas y los enfermos estaban muy incómodos y yo solicité que se dejaran solamente de dos, que se les individualizara de alguna manera, y se consiguió, además de poner una cortina entre medias».

En el Clínico también trabajó en esa etapa en una unidad de Cirugía, durante siete años.«La experiencia con los enfermos ha sido interpelada, a nivel interior, muy profunda, porque el enfermo sufre mucho, y cuando te acercas con amabilidad, con cariño, sacas de él verdaderas confesiones».

Desde que volviera a Salamanca en 1982, Carmen también se hizo voluntaria de Cáritas Diocesana, con una importante labor en los barrios de Puente Ladrillo y Buenos Aires, durante 14 años. «De esos años destaco el contacto con los pobres, que es una realidad que te pone en la interpelación interior, en relación a lo que tienes, a lo que das, a lo que te guardas, todo eso es importante», enumera. Ella considera que los pobres «te ayudan a reflexionar».

Como voluntaria de Cáritas, su trabajo consistía en visitar familias, estar con ellas. Entre sus ‘batallas’ ganadas estuvo la de conseguir viviendas adecuadas para muchas familias gitanas de ambos barrios que no tenían. «Nadie defendía sus derechos, y nosotros desde Cáritas sí», admite. En aquella época lamenta que la conciencia social la tenían unos grupos e instituciones pero otras no, «A través de Cáritas logramos muchas cosas para los barrios».

Labor en las cárceles

En 1998 abandonó de nuevo Salamanca para afrontar otra realidad social de la vida: la cárcel. «Me destinaron a Madrid y allí coordinaba las seis cárceles que había:Soto del Real, Alcalá Meco I y II, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez. Visitaba todas dos o tres veces por semana», relata. Además, las Hijas de la Caridad tenían tres pisos de reinserción, dos para hombres y uno para mujeres, para personas que salían en libertad condicional.

En aquel momento contaban con casi 300 personas de voluntarios en todas esas cárceles. «La labor era la atención a las prisiones, con actividades con los presos, o en la capellanía, resolver cuestiones oficiales si hacía falta, de mediadores entre trabajadores sociales y funcionarios de prisión, etc.», añade. Carmen Rodríguez tiene guardadas unas 400 entrevistas que hizo con los presos y apunta que la mayoría de ellos, «en un porcentaje altísimo procedía de familias con mucha desectructura y situaciones muy duras». Para ella, es la otra cara de la vida.

De la etapa de labor en la cárcel, menciona la visita al módulo de violadores, «restringidos a pocas personas», y que evoca como un momento de mucha dureza, «porque las cárceles no son plataforma de inserción, en la mayoría de los casos, y no es porque no lo intenten». Pero cuando salen vuelven al lugar del que partieron, sin trabajo, «y vuelven a hacer lo que conocen».

Durante esos años valora la labor tanto de funcionarios de prisión como de jueces, entre las que menciona a la actual alcaldesa de Madrid, jueza por aquel entonces, Manuela Carmena, «colaboradora y extraordinaria».

Y aunque la reinserción en la sociedad de los presos no era fácil, esta Hija de la Caridad asegura que cuando se conseguía en algún caso, «era muy gratificante», de hecho, mantiene contacto con alguna interna que lo consiguió.