La capilla de la Vera Cruz perderá en 2018 a las Esclavas del Santísimo Una celebración en la capilla de la Vera Cruz. / LAYA La congregación religiosa llegó a la sede de la cofradía en el año 1952 y desde entonces ha mantenido un estrecho vínculo con la misma EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Martes, 28 noviembre 2017, 17:30

La Congregación de las RR. MM. Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada han anunciado su marcha de Salamanca a través de un comunicado conjunto con la Cofradía de la Vera Cruz, quien las ha acogido en su casa desde el año 1952.

Según apuntaban, el cierre efectivo del convento tendrá lugar en los primeros meses del año 2018, y esta decisión de las religiosas ha sido tomada recientemente, y como argumentaban, «a pesar de los fuertes lazos afectivos que unen a ambas instituciones».

Por su parte, desde la cofradía decana de Salamanca han expresado públicamente a la congregación la presencia en su capilla y en Salamanca todos estos años, «siendo un baluarte fundamental en la tarea espiritual, pastoral y de preservación del patrimonio de la misma».

Según añadía ayer el presidente de la Vera Cruz, Antonio Santos, la decisión de dejar Salamanca corresponde en exclusiva a la congregación, «con plena libertad», y la cofradía lo trató en una junta general extraordinaria. «Le damos libertad de elección, estaban libremente en su casa, y el deseo es que estuvieran pero han decidido cerrar», confirmaba.

Anterior a la llegada de las monjas, un capellán era el responsable del cuidado de la capilla

Y como ha hicieron en el comunicado oficial, la Vera Cruz agradece su labor en todos estos años.

Cabe recordar que las RR. MM. Esclavas del Santísimo Sacramento tienen como misión principal (y como su nombre indica), la adoración al Santísimo, que realizan a lo largo de todo el día, así como sus actos litúrgicos y el bordado. De hecho, estas hermanas han elaborado con sus manos el estandarte de la Virgen de los Dolores y las faldillas del paso de La Flagelación.

En el seno de la cofradía de la Vera Cruz se muestran tristes ante la marcha de estas religiosas:«Nos está costando, es triste», remarcaba su presidente. De momento, como no hay fecha concreta para su marcha, la cofradía todavía no se ha planteado los cambios que supondrán para la actividad de la capilla y su mantenimiento. «Algunas cosas cambiarán porque no están ellas, pero se verá una vez que se vayan, y dejen la casa, no tenemos fecha, lo primero es la fase actual», insistía Antonio Santos.

El presidente cree que hay que respetar su decisión y que la cofradía les apoyará, «y vamos a valorarlas como si se hubiesen quedado, nuestro agradecimiento a su labor es absoluto».

Anterior a la llegada de as RR. MM. Esclavas del Santísimo Sacramento era un capellán el asignado a los cuidados de la capilla hasta su muerte en el año 1952, cuando llegaron estas religiosas.