El biólogo Juan Delibes defiende la importancia de la caza en la conservación de la naturaleza Juan Delibes, durante su participación en el Foro Económico de El Norte de Castilla. / LAYA Reivindica el peso social y económico de la actividad cinegética y su contribución para controlar la población de animales «que de otra manera se dispararían» REDACCIÓN / WORD Martes, 29 mayo 2018, 12:24

El biólogo e ingeniero de montes Juan Delibes ha defendido esta mañana en el Foro Económico de El Norte de Castilla en Salamanca el papel de la caza para «la conservación de la naturaleza y el control de poblaciones que, de otra manera, desaparecerían», así como la importancia económica de la actividad cinegética, ante el «riesgo» de desaparición de la caza motivado por los «muchos sectores sociales donde la caza está mal vista». El Foro Económico está patrocinado por Berkeley Minera, CGB Nuevas Tecnologías, Laboral Kutxa, Enusa y Global Exchange, en colaboración con el hotel IBB Recoletos Coco.

«Incluso hay grupos políticos que en su programa electoral está eliminar la caza o disminuirla a su máxima expresión», alertó Delibes minutos antes de su participación en el Foro, donde reivindicó que «aunque hoy en día, cazar no es necesario para comer, ejerce un papel tan necesario o más que el que hacía antes».

En este sentido, Delibes recordó que la caza es «muy importante económicamente» porque genera unos 150.000 empleos, aporta un 0,3% del PIB y mueve unos 6.500 millones de euros anuales, según un estudio de la consultora Deloitte.

También hizo referencia a su compatibilidad «con la conservación de la naturaleza», puesto que la caza «hace sostenible» la convivencia de jabalíes, corzos y ciervos con águilas reales y linces en determinados ecosistemas al ejercer «un papel importantísimo en el control de poblaciones que de otra manera se dispararían», garantizando así «la supervivencia de las poblaciones».

Además, Delibes argumentó que, en caso de prohibirse la caza, debería ser el Estado el que se encargase de regular el exceso de población mediante la creación de «un grupo de profesionales a cargo del erario público». Ante ese panorama, Delibes dudó que haya «alguna empresa tan grande que tenga la capacidad de actuar en el 87 por ciento del territorio español, donde prácticamente todo es coto».

«España es el país europeo mejor conservado en cuanto a medio ambiente y naturaleza», continuó Delibes, para quien esto se da, en buena medida, por una caza «respetuosa y bien planificada que no solo es compatible con la conservación sino que contribuye a ella».

No obstante, reiteró sus dudas ante el futuro de la caza porque «aunque la lógica y los expertos dicen que debe continuar, vivimos tiempos donde se dan circunstancias que no creemos que puedan ocurrir, como el Brexit o la elección de Trump». «Todos» los técnicos de Medio Ambiente son partidarios de la caza controlada y también el«sentido común», según Delibes. No obstante, «no se puede descartar» que acabe siendo prohibida.

Control del lobo

Respecto al control poblacional del lobo, Juan Delibes alabó a la Junta de Castilla y León por apoyar «una caza moderada del lobo». No obstante, reconoció que es un tema que «despierta muchísima polémica en todo el mundo», pero matizó que lo que se hace en la región es «una caza simbólica de unos 100 lobos sobre una población de unos 2.000». Según Delibes, estas cacerías contribuyen a mitigar las iras de los ganaderos, que saben que la población lobera está vigilada, y minimizan el riesgo de que envenenen. En su opinión, una prohibición absoluta de caza del lobo causaría controles ilegales de la población mediante venenos y seguramente la muerte de más animales, por lo que aboga por la citada «caza simbólica» .