El ‘barrio’ salmantino de los murciélagos

Entre mediados y finales de los años 30, en plena Guerra Civil, un grupo de militares construyó en la vereda del río Tormes, a poco más de dos kilómetros de la entrada en Salamanca capital, un conjunto de edificios para proteger el principal, una red de túneles de cerca de un kilómetro de longitud que albergaba la pólvora, munición, armas de distinto calibre y explosivos que se usaban durante el conflicto armado. Ocho décadas después, y tras el abandono del complejo en 1987, una peculiar colonia de habitantes sustituye en estos días a la que en su día fue importante población de militares en la zona.

Se trata de murciélagos. En concreto, cuatro especies distintas que, en mayor o menor número y según la época del año, pueblan los túneles del antiguo Polvorín de Tejares de Salamanca como refugio debido a sus ideales condiciones de temperatura y humedad. Así lo explica el naturalista e investigador del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Salamanca, Luis Hernández Tabernero, quien señala que además de la «interesante humedad» que encuentran los murciélagos en el Polvorín de Tejares, acompañada de las «bajas corrientes de aire» que permiten el establecimiento de un «microclima» para que «el sistema metabólico pueda mantenerse en funcionamiento durante la hibernación» de los murciélagos, también influye para su presencia que el refugio está «muy próximo al río», lo que les asegura «abundancia de alimentos», ya que las cuatro especies que habitan en el interior de los túneles son insectívoras.

Hallazgos

Precisamente por la idoneidad del Polvorín de Tejares como refugio para murciélagos, desde el Departamento de Biología Animal al que pertenece Hernández Tabernero se está tratando de atraer a más murciélagos a la zona para poder ayudar a su estudio, tanto a nivel poblacional como migratorio. Y es que, tal y como explica el naturalista de la USAL, «hay especies que son sedentarias, con desplazamientos que son muy cortos en un territorio, y otras en las que se han llegado a detectar más de 2.000 kilómetros de distancia entre su refugio invernal y estival», gracias a los estudios realizados por investigadores portugueses. Por ello, el estudio iniciado en el Polvorín en 2014 trata de averiguar si los murciélagos tratan este lugar como un refugio de invierno para hibernar, de verano para tener sus crías, o mixto, dadas sus especiales condiciones de habitabilidad para estos animales.

Por el momento, y en los más de tres años que se lleva estudiando esta colonia por parte del equipo de la USAL, formado por cinco biólogos, ambientalistas y naturalistas, se han hallado principalmente ‘miniopterus schreibersii’, conocido comúnmente como murciélago de cueva, especie migratoria procedente en muchos casos de Portugal de la que se han llegado a hallar, en un mismo día, 80 tipos en el Polvorín de Tejares. También, aunque en menor medida, se hallaron ‘rhinolophus ferrumequinum’, ‘plecotus austriacus’ o murciélago orejudo gris, y ‘myotis myotis’, también conocido como murciélago ratonero grande. Entre todos, y según explica Hernández Tabernero, congregarían una colonia que, en los momentos de máxima población existente en el Polvorín salmantino, llegarían hasta los 150 ejemplares.

Inicios

Pero, ¿cómo empezó este estudio tan exhaustivo de murciélagos en Salamanca? Tal y como manifiesta Luis Hernández Tabernero, todo comenzó cuando se desarrolló «un programa ‘Life’ para el estudio de los murciélagos en Castilla y León». Ese fue el punto de partida para hacer un catálogo de refugios y especies regionales que, en la vertiente salmantina, coordinaron el propio Hernández Tabernero junto al profesor e investigador de la USAL Miguel Lizana.

«Los datos que había antes sobre murciélagos en la región no eran demasiados y pertenecían al último atlas de mamíferos en el caso de Salamanca», confiesa Hernández Tabernero, quien explica que, a partir del programa ‘Life’, empezaron «a trabajar en los refugios detectados y a estudiar la población de murciélagos principalmente por una cuestión de protección». Así fue como encontraron refugios como el del túnel de La Fregeneda, cercano a la frontera con Portugal o el del Polvorín, en el que esperan atraer a más de estos animales para continuar con su estudio.

Un estudio que además pretende acabar con algunos mitos sobre estos animales como, por ejemplo, que son violentos. «Un murciélago no es violento, nunca te va a atacar si no lo manipulas o lo coges», explica Tabernero, quien no obstante matiza que «es un animal salvaje y si lo coges, se va a intentar defender, pero nunca ataca si no se le molesta». Además, también precisa que en Europa, todos los murciélagos son «fructívoros o insectívoros», ya que los hematófagos (los que se alimentan de sangre) «se localizan entre México o Brasil», pero que incluso en esos casos «suelen atacar a animales, no al hombre, y siempre para alimentarse». No es el caso de los pacíficos murciélagos del Polvorín.