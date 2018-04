El Ayuntamiento sufragará con sus fondos el Puerto Seco tras nueve años de retrasos

El Consistorio no descarta buscar financiación externa aunque renunció a concurrir a la convocatoria de la UE

Las hemerotecas no mienten y refrescan y atestiguan de forma fidedigna las promesas oficiales y los plazos comprometidos en torno a la gestación y el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos. Éste es el caso de la plataforma logística intermodal conocida como Puerto Seco de Salamanca, un ambicioso proyecto alumbrado durante la pasada década y que, a fecha de hoy, todavía no ha cristalizado. De hecho, una rápida consulta a dichas hemerotecas saca a la luz, por ejemplo, que en noviembre en 2009 –hace nueve años– el entonces alcalde de la ciudad y dirigente del PP salmantino, Julián Lanzarote, presentó con todo lujo de detalles el proyecto del Puerto Seco, cifrando su ejecución con una jugosa inversión de 52 millones de euros y una previsión de inicio de las obras para el año 2010. Sin embargo, una sucesión de trabas y escollos han impedido que el proyecto en cuestión haya germinado y aún no se haya podido materializar, casi una década después.

El Ayuntamiento de Salamanca confirmó ayer, a través de su concejal de Hacienda y tercer teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, que seguirá adelante con el proyecto del Puerto Seco, asumiendo con fondos propios procedentes de las arcas municipales la inversión precisa para la creación de la plataforma logística.

El Consistorio lo intentó anteriormente en dos ocasiones en Bruselas pero no logró financiación

Rodríguez efectuó este anuncio justo un día después de trascender ante la opinión pública de que el Ayuntamiento de Salamanca no se había presentado a la convocatoria correspondiente al año 2017 del programa Conectar Europa, renunciando de esta forma el Consistorio salmantino a competir en la particular batalla europea para la obtención de fondos sufragados por Bruselas para la financiación de actuaciones en el ámbito del transporte, vinculadas expresamente con la innovación y la tecnología en el territorio comunitario. El proyecto del Puerto Seco no fue enviado a las instancias de la Unión Europea el pasado año, después de que en las dos anteriores convocatorias sí pugnó, pero sin haber sido seleccionado finalmente por los responsables europeos y, en consecuencia, no obtener ni un solo euro de las arcas europeas. Hasta ahora, la dura competencia entre los proyectos europeos ha venido dejado fuera del reparto millonario de financiación a las iniciativas menos definidas, según informó Ical, por lo que se entiende que será muy complicado obtener financiación para obras que solo cuenten con un proyecto inicial. Ésta, precisamente, fue la razón por la que la plataforma salmantina, al igual que sucedió con la plataforma logística de Burgos, no logró arañar fondos en las anteriores convocatorias de Conectar Europa.

Las puntualizaciones vertidas ayer por el Ayuntamiento ponen de manifiesto que la firme voluntad del actual grupo de gobierno municipal es continuar adelante con el proyecto, aunque en esta nueva andadura no haya financiación europea. Ello no es óbice para que el Ayuntamiento salmantino no renuncie a buscar recursos externos en el futuro al margen del dinero que deberá extraer de sus arcas consistoriales, concurriendo para ello a otras posibles convocatorias públicas auspiciadas por otras instituciones y organismos que se puedan ajustar el modelo y a las características de un proyecto de la enorme envergadura del Puerto Seco.

La incertidumbre y las dudas que han venido envolviendo los sucesivos y fallidos intentos por poner en funcionamiento la plataforma logística se han extendido también a las filas de los partidos de la oposición. De hecho, los concejales de Ganemos rememoraron meses atrás, concretamente en diciembre de 2017 con motivo de la presentación del nuevo paso dado entonces por el Ayuntamiento para impulsar el proyecto, la interminable cronología que acompaña al proceso administrativo del Puerto Seco salmantino.

El edil de Ganemos, Gabriel Risco, recordó que en el año 2005 nació la empresa Zaldesa (Zona de Actividades Logísticas de Salamanca), participada por dos entidades, como eran el Centro Integral de Mercancías de Salamanca (Cetramesa) y el ente Mercasalamanca, concesionaria del Mercado de Salamanca. Un 51 por ciento del capital de Zaldesa era de titularidad municipal, quedando el resto en manos de Cetramesa. En el año 2009 se adjudicó a Zaldesa la construcción y la explotación del Puerto Seco. Previamente, el proyecto había salido a concurso público y fue esta empresa la única que concurrió al mismo. Ese año mismo, Zaldesa compró una serie de terrenos en el sector de Peña Alta, en la zona de la carretera de Vitigudino, operación para la que solicitó un préstamo de 3,9 millones de euros (más intereses). Este préstamo acabó siendo asumido por Somacyl (Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.), entidad perteneciente a la estructurar de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

El proyecto inicial fue adjudicado en el año 2009 y se fijó 2010 para comenzar los trabajos

Sin embargo, en el año 2013 y teniendo como base un acuerdo previo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en 2011, el Consistorio decidió comprar las acciones de Zaldesa que hasta entonces habían pertenecido a Mercasalamanca. Por tanto, en la actualidad, la mitad del capital de Zaldesa es municipal. En 2017 el Consistorio decidió disolver, mediante otro acuerdo plenario, el contrato vigente con Zaldesa, dado que ya se ha convertido en una empresa participada, en su inmensa mayoría, por dinero público.

Nueva estrategia

En diciembre del pasado año, el concejal Fernando Rodríguez presentó la nueva estrategia para impulsar el proyecto del Puerto Seco, vinculándolo a la cesión de suelo industrial a precios asequible a las empresas interesadas para su asentamiento en la ciudad. En una primera fase se urbanizará el área logística e industrial del sector de Peña Alta y para ello, según anunció entonces el edil del PP, se procedería a una ampliación de capital de Zaldesa a la que acudirán el Ayuntamiento, desembolsando casi 4,3 millones y la sociedad pública a Somacyl, que suscribirá la misma cantidad a través de la conversión del préstamo participativo que en su día se concedió a la sociedad para financiar la adquisición de los terrenos de Peña Alta. El desembolso de capital en Zaldesa se realizará gradualmente, conforme se vayan ejecutando las inversiones.

En una segunda fase y en el ámbito del sector industrial de Peña Alta, Zaldesa construirá la plataforma intermodal del Puerto Seco. Este proyecto, que ya está redactado, tiene un presupuesto de 12,2 millones de euros, y contará con una subvención de la Junta de 4,3 millones de euros. Dicha aportación se realizará en virtud de un convenio entre el Consistorio y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.