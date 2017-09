El Ayuntamiento regularizará el mercado de la plaza del Buen Alcalde Uno de los puestos del mercado de los martes en la plaza del Buen Alcalde. / S.G. CIUDAD RODRIGO Se celebra cada martes y el objetivo es actualizar las licencias y que se correspondan con los titulares SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Jueves, 14 septiembre 2017, 17:24

El martes siempre ha sido un día muy significativo en Ciudad Rodrigo. Tradicionalmente, la gente de la comarca se acercaba a la cabeza de partido a «hacer el martes», o dicho de otro modo, a efectuar cualquier tipo de compras. Los martes, era igualmente el día elegido por los ganaderos, del sector que fueran, para hacer los tratos de compra y venta de sus animales. Incluso, muchos de esos ganaderos luego se quedaban a comer en Ciudad Rodrigo para completar su paso por Miróbriga.

Con el tiempo, esos martes fueron a menos aunque todavía, a día de hoy, suele ser una jornada de mayor afluencia de público en la zona de la plaza Mayor y que ha mantenido como seña de identidad ese mercado que se instala en la plaza del Buen Alcalde o de las ‘verduras’ porque precisamente, la mayoría de esos puestos de venta pertenecen a hortelanos.

Según ha confirmado la concejal delegada de Ferias y Mercados, Soraya Mangas, la intención del consistorio es «regularizar todas las licencias de ese mercado, que verdaderamente se correspondan con las personas que lo explotan».

Por otra parte, se pretende delimitar cada una de las plazas disponibles, «para que no haya problemas con ninguno de los espacios y la gente no se queje de si alguien se mete un metro más o uno menos o de si se ha colocado en un lugar que no le correspondía». Lo cierto es que a día de hoy, no existe un plano de referencia de cada una de esas instalaciones al que se pueda recurrir.

Soraya Mangas aclara que el proceso se hará de manera «discreta» y que «no se va a ir detrás de nadie», simplemente, «queremos regularizarlo para que lo que hay se corresponda con la realidad».

Cada martes se instalan en este mercado una veintena de puestos aunque la cifra en verano aumenta de manera notoria. La mayor oferta llega de la mano de los hortelanos de las huertas, aunque también es habitual ver a turroneras de La Alberca, a los manteros de El Bodón o un puesto de encurtidos.

Pero el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo tiene otro gran reto por delante y es el traslado del mercadillo de los sábados de la zona de San Pelayo a los fosos de la muralla. Esa es la idea y, de momento, así se mantiene.

«Todo sigue su curso y de momento, a mi nadie me ha trasladado ninguna queja oficial por este cambio», asegura la edil del área.

El plazo que se marcaron desde el equipo de Gobierno desde el momento en el que plantearon ese cambio fue principios de 2018 pues el pago de tasas de los vendedores es anual y esa es la ocasión más propicia. En ese caso, también se quiere regularizar el número de licencias y rebajar el número de puestos. La suciedad que se genera ha sido un caballo de batalla que se plantea cada sábado y que a pesar de las reuniones y propuestas hechas no se ha conseguido solucionar.