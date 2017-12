El Ayuntamiento busca el ahorro económico y ambiental con el cambio de 364 luminarias Juan Tomás Muñoz y Domingo Benito durante la presentación del proyecto en el salón de plenos. / S.G. Se actuará en grandes avenidas y el proyecto se incluye dentro del plan especial de inversiones financieramente sostenibles SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Viernes, 22 diciembre 2017, 13:55

Además de las obras en la calle Madrid o en la calle San Pelayo , el Plan especial de inversiones financieramente sostenibles promovido por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con algo más de 900.000 euros también incluye una partida para la eficiencia energética.

El Consistorio ha decidido actuar en zonas en las que las luminarias son más antiguas y menos eficientes, por lo que se espera que se produzcan mayores ahorros. En concreto, se cambiarán 364 luminarias en una de las zonas de viviendas de la avenida de Salamanca, avenida de España y camino del Cementerio. También se incluirá una parte de la avenida de Portugal hasta el cruce de Conejera.

En opinión del concejal de Medio Ambiente, Domingo Benito, esta actuación, que saldrá a licitación en 160.000 euros, supone «un compromiso de medio ambiental pero también de sostenibilidad económica».

En un primer momento se ha aprobado el proyecto técnico y a partir de ahora se deberá concretar el pliego de condiciones para que las empresas puedan presentar sus propuestas y producirse la adjudicación. Una vez concedida la obra, el plazo de ejecución es de tres meses.

Las previsiones del equipo de Gobierno hablan de un ahorro en energía y en emisión de CO2 del 67,51%, respectivamente, lo que se traducirá en un ahorro en la factura del 64,52%. El gasto del Ayuntamiento en el alumbrado público es de 240.000 euros al año y no se descarta una subida en el recibo de cara al próximo año del 10%, por lo que «a lo mejor pagaremos lo mismo y a efectos de presupuesto no se notará la bajada pero no subirá gracias al ahorro con el cambio de luminarias». Se espera que se amortice la inversión en algo más de seis años.

El alcalde, Juan Tomás Muñoz, destacó que esta inversión en materia de eficiencia energética supone para Ciudad Rodrigo «una apuesta de futuro».