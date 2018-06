BALONCESTO Avenida ficha a la escolta sueca Elin Eldebrink para que lidere su exterior en la 2018-2019 Eldebrink bota el balón delante de Elonu. La exterior es una gran amenaza desde la línea 3 y llega procedente del Yakin Dogu turco, con el que ha jugado la Final-Four JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 junio 2018, 12:12

El CB Avenida acaba de anunciar esta mañana su tercer fichaje para la temporada 2018-2019. Así tras las llegadas de la pívot Putnina y la alero Belén Arrojo, el club charro ha hecho oficial la contratación de la escolta sueca Elin Eldebrink para la próxima temporada.

«Por Italia, Francia, Turquía, España y, por supuesto, por su Suecia natal, el nombre de Elin Eldebrink no necesita mucha más presentación en el baloncesto femenino, de hecho no hace demasiadas semanas la veíamos jugando F4 de Euroliga, competición en la que ha estado entre las mejores tiradoras de la competición rozando el 50% en triples. Esa experiencia de una jugadora contrastadísima en el continente recala ahora en Perfumerías Avenida, equipo al que la nórdica se une para la próxima campaña. Eldebrink aporta al exterior de Perfumerías Avenida una grandísima calidad y conocimiento del baloncesto europeo del más alto nivel, no en vano llegará a Salamanca después de pasar los dos últimos años en el subcampeón turco Yakin Dogu, con el que esta temporada ha jugado la F4 de la Euroliga. Elin es siempre regular, siempre cumplidora y, en la potente liga turca, ha sumado (a pesar de la restricción de extranjeras en su equipo) más de 7 puntos por partido en poco más de 20 minutos por encuentro. Números que, incluso, han subido en Euroliga con 8 puntos y casi 4 asistencias por encuentro en casi 26 minutos de juego y un extraordinario porcentaje de tres en la mejor competición europea, cercano al 49%, siendo la sexta de Europa en esta faceta. Desde Suecia, donde es indiscutible en su Selección, Elin ha pasado por equipos en España (Rivas y Estudiantes), Italia, Francia o en sus últimas campañas en Turquía», señala el club.

«Gran capacidad anotadora para esta escolta, con capacidad de manejo de juego, con buen lanzamiento exterior (como acreditan sus porcentajes) y excelente capacidad de penetración, esfuerzo y compromiso son algunas de las múltiples cualidades de Eldebrink. A pesar de su tamaño, 1,74, su corpulencia hace de ella una jugadora fuerte a la que, con 30 años, le llega la opción de regresar a España casi una década después con un impresionante bagaje a sus espaldas que, seguro, pondrá al servicio de Avenida», finaliza la entidad.

Avenida ya tiene por tanto diez jugadoras que estarán a las órdenes de Lino López, nuevo técnico del equipo charro. Los fichajes de Elin Eldebrink, Putnina y Arrojo y las que han sido renovadas o tenían contrato: Silvia Domínguez, María Asurmendi, Givens, Adaora Elonu, Erika de Souza, Angel Robinson y Laura Gil.