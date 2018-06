FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B Astu: «Saldremos a por todas desde el primer minuto. Nosotros no sabemos especular» Astu, durante un encuentro. / A. Quintero El entrenador de Unionistas CF asegura que el equipo no variará su estilo de juego ante el Tarazona el domingo aunque logren marcar ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 8 junio 2018, 15:31

El entrenador de Unionistas CF, Jorge González Rojo, 'Astu', no dejó esta mañana ningún indicio la duda sobre cómo saldrá su equipo el domingo en Las Pistas. «Saldremos a por todas desde el inicio en la vuelta ante el Tarazona» sentenció y es que los blanquinegros están obligados a ganar en Las Pistas para estar en la última ronda del play-off de ascenso a Segunda B.

Tras lamentar que el resultado del partido de ida se debió a errores del propio equipo, Astu señaló que «el gol que encajamos en el último minuto nos obliga a ir a por la victoria. Aunque el escenario con 3-3 hubiese sido el mismo que con 4-3. No íbamos a salir a especular. Pero a nivel de resultado, necesitamos ganar por un gol mínimo y vamos a por ello».

Por si no había quedado claro, el entrenador de Unionistas aseguró en la rueda de prensa que aunque marquen un gol no iban a echarse a trás ni modificar el planteamiento. «No lo hemos hecho nunca. Yo recuerdo el día del Salmantino, que salimos los 15 primeros minutos como lo intentamos siempre y encajamos el empate a uno por seguir yendo arriba. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar y menos en casa» apuntó, aunque matizó que tampoco era normal que en la segunda parte se jugaran 43 de los 47 minutos que duró, «estando en ventaja dos veces y viendo como se desarrolló el partido, si dejamos que nos metan cuatro goles..., es un error nuestro. No es como en Don Benito, donde yo creo que no merecimos ni debimos perder»

Sin embargo, reconoció que «evidentemente tenemos dos planes preparados para que no nos pase lo del otro día. Exigimos un desgaste excesivo de Jorge, Chuchi y Arroyo, y también de Cristo y De la Nava. Tenemos dos planes para eso, para que la primera parte arriesguemos un poquito más o seamos más ofensivos y veamos el desgaste de estos jugadores porque no puede ser que tenga que hacer tres cambios por cansancio o porque lo pidan los jugadores. Vamos a intentar que esos jugadores, que son muy importantes, puedan llegar a esos minutos decisivos con energía en las piernas, que es lo que nos interesa».

En relación al equipo rival, Astu destacó un nombre, el de Míchel Sanz «ellos tienen a un jugador que en la ida nos ha superado por dentro y ha hecho dudar mucho a nuestros dos mediocentros. Hemos tratado de buscar una alineación y compensación de una cosa con la otra para evitar ese tipo de riesgos. No creo que ellos vengan a meterse atrás ni a especular; buscarán a ese jugador que en los primeros 35 minutos no tocó balón pero a partir de ahí nos hizo mucho daño».

Tampoco aclaró el entrenador si la entrada de Isaac Manjón serviría para incrementar el aspecto ofensivo. «Es una opción. Nosotros lo que buscábamos en la ida era sorprender al rival con un jugador de mucha ruptura. El campo era muy largo pero estrecho y era ideal para un jugador de rupturas. Aquí es diferente porque el campo tiene cuatro metros más de ancho en cada lado, algo que nos dará más amplitud y profundidad. Hemos visto sus fortalezas, pero también sus debilidades y en situaciones de igualdad cerca del área, creo que podemos conseguir más cosas que en la ida», señaló.

En el capítulo de bajas, Astú confirmó que «Gallego entre algodones. Este viernes ha hecho más entreno y el sábado vamos a intentar que haga todo. Es un jugador muy importante para nosotros. Pero, si él no está al cien por cien, tenemos plantilla para que juegue otro compañero».

Como en todas sus apariciones ante la prensa, el técnico de Unionistas CF no quiso olvidarse de la afición. «No hemos tenido un partido todavía en casa como hemos tenido en Águilas que pasas y lo celebras con la euforia. Tiene que llegar ese momento especial en Las Pistas. Los hemos tenido más fuera que en casa. Aquí hemos ganado casi siempre o el 90% de las veces pero, no se valoran igual, vamos a intentar conseguir una de un valor importante», concluyó Astu.