FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Astu: «Estamos a un gol, eso es lo que nos llevamos positivo» Astu, en Tarazona. / USCF El técnico de Unionistas señala que «no sé cómo calificar el último gol, solo nos queda pedir disculpas por ello» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 3 junio 2018, 22:20

El técnico de Unionistas de Salamanca, Astu, señaló tras la derrota en Tarazona que «lamentablemente hemos estado con diez en el campo y hemos cometido errores, sobre todo en el cuarto gol, un error excesivamente grave. No sé como calificar ese cuarto gol. Las veces que estábamos llegando estábamos haciendo daño, aunque ellos han tenido alguna más además de los goles. Ha sido un partido de muchas ocasiones pero no sé cómo calificar el último gol. Quiero verlo y no hablar en caliente porque es demasiado fuerte para asimilarlo».

«Sabíamos que era un equipo que con balón iba a exponer más que otros, quiere ser protagonista. La primera parte les sorprendimos en los primeros 20 minutos superándoles bien con posesiones amplias. Pero tuvimos 8-10 minutos sufriendo mucho con los uno para uno de Soto y en los cinco minutos finales sufriendo metiendo a espaldas de Flórez. ¡Pero después de empatar estando con uno menos, encajar ese cuarto gol...», lamentaba el asturiano.

«Quiero ver el partido y analizar las situaciones. Ellos han tenido claras la del palo, Soto tiene varias, han salido muy bien en transiciones. Ha sido un partido igualado pero el gol en el último minuto nos ha hecho mucho daño. Por ocasiones sí que el Tarazona ha tenido una o dos más claras que nosotros. Ahora hay que pedir disculpas, sobre todo por el último gol. No lo entiendo después de lograr empatar con uno menos. No se lo merece la gente. Es lamentable».

«La eliminatoria está abierta porque estamos a un gol, nosotros normalmente en casa hacemos goles, llevábamos cuatro sin marcar y hoy hacemos tres pero sí que es cierto que nos hemos metido demasiado en la cabeza la falta de goles pero no se pueden hacer tres goles fuera de casa y perder el partido. Nos vamos con esa espina. Salvo los cinco goles del Olímpic del play-off, no recuerdo nunca más haber encajado tantos goles. Estamos a un gol, eso es lo que nos llevamos positivo».

Con respecto a los gestos de Cristo, autor de dos goles, al ser cambiado, Astu dijo que «eso le pasa siempre porque quiere jugar todos los minutos. Estaba cansado por el trabajo que estaba haciendo y yo quería a Isaac cerca de área», señaló el preparador de Unionistas.