La asociación Ariadna pide acabar con los «mitos» en torno al autismo Mesa informativa instalada ayer en la plaza del Liceo. / LAYA Lamentan que se sigan difundiendo falsedades y confían en que los actos organizados este mes de abril sirvan para ayudar a «sensibilizar» D.B.P. / WORD SALAMANCA Martes, 3 abril 2018, 12:14

La Asociación de Personas con Autismo de Salamanca (Ariadna) conmemoró ayer el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Asociación instaló una mesa informativa en la plaza del Liceo para «dar a conocer la asociación, este tipo de discapacidad, que es poco conocida, y acabar con tabúes y falsos mitos» que aún circulan entre la opinión pública, explicaba ayer Carmen Calvo, representante de la agrupación.

Entre los mitos que combaten desde la asociación está la imagen que muestran algunas películas «de genios, cuando no es verdad, porque el 75% tienen algún tipo de discapacidad». También que les presenten como personas «que no viven en este mundo. No es así, pero interpretan las cosas de forma diferente a los demás». En la asociación también lamentan que se les tlde como personas ariscas o que se crea que tienen otro tipo de lenguaje. «Los hay que tienen lenguaje hablado, que tienen lenguaje consignado, con pictogramas... todos son tan distintos como el resto de las personas».

Además de la mesa informativa de ayer, la Asociación Ariadna ha organizado en El Tormes una exposición de cuadros elaborados por miembros del centro ‘Los Cedros’. También instalará un punto de información en El Tormes los días 6 y 7, organizará una carrera en Peñaranda y un desfile benéfico en la capital. Finalmente, el día 14 ha previsto una fiesta infantil en la plaza de la Concordia.

Ayudas

Carmen Calvo confía en que estos actos sirvan para que la gente «se acerque a conocernos», para «sensibilizar y concienciar de esta discapacidad» y para conseguir fondos con los que mantener todas las actividades de la Asociación. Las ayudas a este tipo de asociaciones sufrieron severos recortes durante la crisis y esperan recuperar el nivel de ayudas más pronto que tarde.

Entre las reivindicaciones de la agrupación está mejorar la accesibilidad del colegio Rodríguez Aniceto para poder crear más unidades para niños con Trastorno del Espectro del Autismo (hay seis unidades en las que atienden a casi una treintena de alumnos y están completas) y dotarse de una nueva sede para su centro de día. Éste ocupa un espacio «muy pequeño» en elque atienden a siete usuarios (el año que viene serán nueve). Carmen Calvo comenta que están conversando con el Ayuntamiento para encontrar una nueva sede y aunque aún no manejan plazos para mudarse, en el Consistorio de la capital «son conscientes» de su situación y han mostrado «buena voluntad» para ayudarles.